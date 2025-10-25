Žiniasklaida: virš Gazos Ruožo ratus suka JAV kariuomenės dronai

„The New York Times“ cituodamas šaltinius Izraelio ir JAV kariuomenėje pranešė, kad, Izraeliui leidus, yra daromos aeronuotraukos, kuriuose fiksuojama, kas dedasi ant žemės.
Dronais šiuo būdu naudojasi pietų Izraelyje veikiantis JAV koordinavimo centras, kuris nuo praėjusios savaitės stebi humanitarinius poreikius ir paliaubų laikymąsi.
Tačiau dienraščio paskelbtame straipsnyje teigiama, kad JAV verčiau norėtų naudoti savo nepilotuojamuosius orlaivius, o ne pasikliauti Izraelio žvalgybos duomenimis, kad galėtų susidaryti situacijos vaizdą.
Karui Gazos Ruože vis labiau įsibėgėjant, tarp abiejų šalių vyriausybių ne kartą kilo nesutarimų.
Nei JAV gynybos departamentas, nei Izraelio kariuomenė į dienraščio „The New York Times“ prašymą pakomentuoti šią informaciją neatsakė.
Tačiau Izraelio vyriausybės pareigūnai, kaip teigiama, privačiai tvirtino, kad nepilotuojamuosius orlaivius tokiu būdu yra gana neįprasta. Be to, šią savaitę pasirodė pranešimų, kuriuose buvo cituojami JAV vyriausybės šaltiniai, išreiškę abejonių, ar Izraelis tikrai laikysis visų susitarimo dėl trapių paliaubų sąlygų.
O vienas buvęs JAV diplomatas apie dronų dislokavimą kalbėjo dar atviriau. „Tai itin nepageidaujamas būdas JAV vykdyti stebėjimą fronte, kuriame Izraelis jaučia aktyvią grėsmę“, – dienraščiui sakė Danielis B. Shapiro, Barracko Obamos administracijos laikotarpiu dirbęs JAV ambasadoriumi Izraelyje.
„Jei tarp Izraelio ir JAV būtų visiškas skaidrumas ir pasitikėjimas, to nereikėtų, – pridūrė jis. – Tačiau akivaizdu, kad JAV nori pašalinti bet kokią nesusipratimų galimybę.“
Gazos RuožasPalestinaJAV
