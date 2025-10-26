Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Iš Kremliaus – trys sąlygos dėl karo Ukrainoje pabaigos

2025 m. spalio 26 d. 07:47
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris spalio 24 d. pareiškė, kad „norinčiųjų koalicija“ parengė taikos planą Ukrainai iki 2025 metų pabaigos. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi „Sky News“ .
„Mes kartu parengėme konkretų planą iki metų pabaigos. Visų pirma, padarysime viską, kad pašalintume Rusijos naftą ir dujas iš pasaulinių rinkų. Raginame visus įgyvendinti šias sankcijas ir sumažinti priklausomybę“, – pabrėžė jis.
Ukraina ne tik atlaikė pirmąjį Rusijos invazijos smūgį, bet ir įrodė visam pasauliui, kad sugeba veiksmingai pasipriešinti kariuomenei, kadaise vadintai antrąja galingiausia pasaulyje.
Tai duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pasakė Austrijos karinis ekspertas, Austrijos ginkluotųjų pajėgų atsargos brigados generolas Geraldas Karneris.
„2022 m. vasario 24 d. nebūčiau įsivaizdavęs, kad Ukrainai pavyks taip ilgai gintis. Tačiau per kelias savaites tapo vis aiškiau, kad Rusijos puolimas nebuvo kruopščiai suplanuotas, o dar svarbiau – buvo labai prastai įvykdytas“, – komentuodamas, ar tikėjosi, kad Ukraina taip ilgai ir veiksmingai priešinsis Rusijos agresijai, sakė G. Karneris.
Netikėtas JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas įvesti naujas sankcijas Rusijai nustebino daugelį – įskaitant ir dalį Baltųjų rūmų.
Tačiau, kaip praneša CNN, tai buvo palaipsniui atsiradęs suvokimas, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pozicija dėl karo Ukrainoje pabaigos nuo susitikimo Aliaskoje reikšmingai nepasikeitė.
Pasak aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno, nebuvo jokio konkretaus momento, kuris dramatiškai pakeistų D. Trumpo nuomonę. Jo požiūrį, esą, paveikė pakartotiniai nusivylimai, kai JAV prezidentas matė, kad V. Putinas akivaizdžiai nenori nutraukti karo.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
