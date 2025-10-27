Pietų Kinijos jūroje sudužo JAV naikintuvas ir sraigtasparnis

Visi įgulos nariai buvo išgelbėti ir jų būklė stabili, socialiniame tinkle X pranešė laivynas. Abiejų incidentų priežastis tiriama.
Sraigtasparnis MH-60R „Sea Hawk“ nukrito apie 14.45 val. vietos laiku sekmadienį per įprastą operaciją netrukus po pakilimo iš lėktuvnešio USS „Nimitz“, pranešė karinis jūrų laivynas. Visi trys įgulos nariai buvo išgelbėti. Maždaug po pusvalandžio, 15.15 val., Pietų Kinijos jūroje, vykdydamas įprastą misiją, sudužo naikintuvas F/A-18F „Super Hornet“. Abu įgulos nariai buvo išgelbėti.
Tiksli katastrofų vieta Pietų Kinijos jūroje nebuvo atskleista. JAV karinis jūrų laivynas nuolat veikia tarptautiniuose vandenyse šiame regione, apimančiame pagrindinius pasaulinius laivybos maršrutus, kad padėtų išlaikyti laivybos laisvę.
Kinija, pretenduojanti į beveik visą Pietų Kinijos jūrą, pastaraisiais metais imasi vis agresyvesnių veiksmų regione, ignoruodama 2016 m. tarptautinio arbitražo teismo sprendimą, kad jos plataus masto pretenzijos neturi jokio teisinio ar istorinio pagrindo.
Filipinai, Vietnamas, Malaizija, Brunėjus ir Taivanas taip pat reiškia pretenzijas į šį regioną, svarbų laivybos kelią ir, manoma, turtingą gamtos išteklių.