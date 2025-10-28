JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Sekmadienį V. Putinas paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės raketos „Burevestnik“, jo teigimu, turinčios „neribotą veikimo nuotolį“, bandymą.
D. Trumpas žadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, kai sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, tačiau Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo, nepaisant JAV prezidento tarpininkavimo pastangų.
Rusijos prezidentas, pranešęs apie raketos bandymą, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“.
Per pastarąjį bandymą, įvykdytą spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir pridūrė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.
Tuo metu Rusijos pajėgos vis dažniau nušviečia operacijas, kai nedidelės karių grupės prasiskverbia tarp ukrainiečių pozicijų, kaip neva sėkmingą puolimą, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.
Analitikai pažymi, kad Kremlius naudojasi tokiomis infiltravimosi misijomis ir tuo, kad kai kuriose taktinėse teritorijose nėra vientisos fronto linijos ir dėl to pajėgos jose būna išsklaidytos, kad galėtų perdėtai teigti apie sėkmę mūšio lauke.
