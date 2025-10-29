Rusijos armija padidino atakų intensyvumą Donecko srityje, suintensyvindama savo operaciją rytų kryptimi nesėkmingų JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos iniciatyvų fone.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „The Financial Times“ publikacija.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Vladimiras Putinas pavedė karinei vadovybei iki 2025 m. lapkričio vidurio perimti Pokrovsko kontrolę.
Kai kurie Rusijos daliniai jau įsiveržė į miestą, tačiau Ukrainos pusė neigia pranešimus apie visišką jos pajėgų apsuptį.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad puolamieji dronai „Shahed“ dėl didelio jų skaičiaus ir modernizavimo tampa pavojingesni už balistines raketas.
„Shahed“ dronai jau tapo pavojingesni už balistines raketas. Balistines raketas mes numušame ten, kur turime „Patriot“ sistemas. O kad tokiame aukštyje numuštume tokį didelį skaičių „Shahed“, turime naudoti viską.
Dronus-perėmėjus, F-16, sraigtasparnius – naudojame viską. Ir daug priklauso nuo oro. Per šaltį matysime, kaip panaudosime sraigtasparnius. Lyjant ir t. t. – karinės oro pajėgos nemato to taip aiškiai“, – teigė V. Zelenskis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
