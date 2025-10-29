Konferencija
Žuvus dešimtims žmonių, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad paliaubos Gazoje tęsiasi

2025 m. spalio 29 d. 11:16
Izraelio kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad po to, kai po kruvino išpuolio prieš jos karius Gazos Ruože subombardavo dešimtis taikinių, ketina vėl laikytis ugnies nutraukimo šioje teritorijoje sąlygų.
Šis pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Gazos Ruože įvyko rimta konflikto eskalacija, o šaltiniai gydymo įstaigose pranešė, kad per Izraelio antpuolius žuvo 91 palestinietis – didžiausias aukų skaičius nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“.
Izraelis pranešė, kad po to, kai teritorijos pietuose buvo užpulti keli Izraelio kariai, o vienas iš jų žuvo, šalies oro pajėgos smogė keletui „Hamas“ taikinių.
„Hamas“ atsakomybės už išpuolį prieš Izraelio karius neprisiėmė. Nepriklausomą šių pareiškimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.
