Žuvus dešimtims žmonių, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad paliaubos Gazoje tęsiasi

Šis pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Gazos Ruože įvyko rimta konflikto eskalacija, o šaltiniai gydymo įstaigose pranešė, kad per Izraelio antpuolius žuvo 91 palestinietis – didžiausias aukų skaičius nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“.
Izraelis pranešė, kad po to, kai teritorijos pietuose buvo užpulti keli Izraelio kariai, o vienas iš jų žuvo, šalies oro pajėgos smogė keletui „Hamas“ taikinių.
„Hamas“ atsakomybės už išpuolį prieš Izraelio karius neprisiėmė. Nepriklausomą šių pareiškimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.
IzraelisGazos RuožasPalestina
