Iš JAV žvalgybos – griežtas perspėjimas: V. Putinas to imasi iš desperacijos

Vakarų žvalgybos agentūros Rusijos režimo poziciją taip vertina jau nuo 2022 m. vasario, kai V. Putinas įsakė pradėti nepagrįstą invaziją į Ukrainą, portalui „NBC News“ teigė šaltiniai.
Pagal naujus vertinimus, Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas esą tapo „dar labiau pasiryžęs“ tęsti kovas.
Manoma, kad jis dabar taip yra dar labiau užsispyręs ties savo pozicija nei bet kada anksčiau.
Analitinėje išvadoje, pateiktoje įstatymų leidėjams spalį, teigiama, kad Maskva nėra pasirengusi nei paliauboms, nei tikroms deryboms, nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo bandymų inicijuoti taikos derybas.
„V. Putinas, nepaisydamas didelių karinių nuostolių ir ekonominių sunkumų, išlieka susitelkęs į Ukrainos teritorijos užėmimą ir siekia pateisinti žmogiškuosius bei finansinius nuostolius“, – rašoma žvalgybos vertinime.
Praėjusią savaitę D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu ir, pirmą kartą nuo antrosios savo kadencijos pradžios, įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos kompanijoms.
„Tiesiog pajutau, kad atėjo metas. Tai – didžiulės sankcijos, bet tikiuosi, kad jos netruks ilgai“, – teigė D. Trumpas, pridūręs, kad nori „sustabdyti karą ir pasiekti susitarimą“.
Tačiau Vašingtono bandymai įtikinti Kremlių sėsti prie derybų stalo kol kas žlugo.
Pasak Europos diplomatų ir buvusių JAV žvalgybos pareigūnų, Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos naftos ir dujų objektus bei naujos Vašingtono įvestos sankcijos ilgainiui galėtų pakeisti Kremliaus skaičiavimus.
RusijaVladimiras PutinasJAV
Rodyti daugiau žymių