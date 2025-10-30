Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis vėl smogė taikiniams Gazos Ruože

2025 m. spalio 30 d. 14:37
Izraelis, nepaisydamas įsipareigojimų laikytis paliaubų, palestiniečių duomenimis, ketvirtadienį vėl smogė taikiniams Gazos Ruože. Lėktuvai ir tankai, pasak liudininkų, apšaudė teritorijas į rytus nuo Chan Juniso ir Gazos miesto. Pranešimų apie žuvusius ar sužeistus žmones kol kas nėra, informuoja agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Izraelio kariuomenė kalba apie „tikslius“ smūgius prieš „teroristinę infrastruktūrą“, kuri kelia grėsmę Izraelio kariams.
Trečiadienį Izraelis pareiškė, kad laikosi sutartų paliaubų.
IzraelisGazos RuožasPalestina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.