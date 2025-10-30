Izraelis vėl smogė taikiniams Gazos Ruože

Izraelis, nepaisydamas įsipareigojimų laikytis paliaubų, palestiniečių duomenimis, ketvirtadienį vėl smogė taikiniams Gazos Ruože. Lėktuvai ir tankai, pasak liudininkų, apšaudė teritorijas į rytus nuo Chan Juniso ir Gazos miesto. Pranešimų apie žuvusius ar sužeistus žmones kol kas nėra, informuoja agentūra „Reuters“.
Izraelio kariuomenė kalba apie „tikslius“ smūgius prieš „teroristinę infrastruktūrą“, kuri kelia grėsmę Izraelio kariams.
Trečiadienį Izraelis pareiškė, kad laikosi sutartų paliaubų.