Neramus rytas Lenkijoje: du oro uostai uždaryti, į orą kilo naikintuvai

Ketvirtadienio, spalio 30 d., rytą agentūra paaiškino, kad būtina užtikrinti karinės aviacijos veiksmų laisvę. Nenurodyta, kuriam laikui oro uostai liks uždaryti.
5 val. ryto institucijos informavo apie Lenkijos ir sąjungininkų aviacijos operacijas šalies oro erdvėje. Tai siejama su Rusijos okupantų masine ataka prieš Ukrainą.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, Operatyvinis vadas aktyvavo visas jo žinioje esančias pajėgas ir priemones“, – skelbiama pranešime.
Pakilo budintys naikintuvai ir ankstyvojo perspėjimo orlaivis, o antžeminės priešlėktuvinės gynybos bei radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengtį.
Lenkijos pareigūnai pabrėžia, kad jų veiksmai yra prevenciniai siekiant užtikrinti oro erdvės saugumą.
Rusijos okupantai ketvirtadienį smogė daugeliui Ukrainos regionų, panaudojo raketas ir tolimojo nuotolio dronus.
Taikytasi į energetikos infrastruktūrą, o oro pavojus paskelbtas visoje šalyje.