Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Neramus rytas Lenkijoje: du oro uostai uždaryti, į orą kilo naikintuvai

2025 m. spalio 30 d. 10:26
Lrytas.lt
Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra pranešė laikinai uždariusi Radomo ir Liublino oro uostus. Sprendimas priimtas dėl karinių operacijų regione.
Daugiau nuotraukų (10)
Ketvirtadienio, spalio 30 d., rytą agentūra paaiškino, kad būtina užtikrinti karinės aviacijos veiksmų laisvę. Nenurodyta, kuriam laikui oro uostai liks uždaryti.
5 val. ryto institucijos informavo apie Lenkijos ir sąjungininkų aviacijos operacijas šalies oro erdvėje. Tai siejama su Rusijos okupantų masine ataka prieš Ukrainą.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, Operatyvinis vadas aktyvavo visas jo žinioje esančias pajėgas ir priemones“, – skelbiama pranešime.
Pakilo budintys naikintuvai ir ankstyvojo perspėjimo orlaivis, o antžeminės priešlėktuvinės gynybos bei radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengtį.
Lenkijos pareigūnai pabrėžia, kad jų veiksmai yra prevenciniai siekiant užtikrinti oro erdvės saugumą.
Rusijos okupantai ketvirtadienį smogė daugeliui Ukrainos regionų, panaudojo raketas ir tolimojo nuotolio dronus.
Taikytasi į energetikos infrastruktūrą, o oro pavojus paskelbtas visoje šalyje.
LenkijaUkrainaRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.