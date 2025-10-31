Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis patvirtino ketvirtadienį grąžintų Gazos Ruože žuvusių įkaitų tapatybes

2025 m. spalio 31 d. 06:59
Izraelis ketvirtadienį pranešė, kad atpažino įkaitų Amiramo Kuperio ir Saharo Barucho palaikus, „Hamas“ grąžintus anksčiau tą dieną.
Daugiau nuotraukų (4)
Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime sakoma, kad Nacionaliniam teismo medicinos institutui baigus identifikavimo procesą apie tai buvo pranešta žuvusiųjų šeimoms.
Per „Hamas“ ataką 2023 m. spalio 7 d., išprovokavusią karą Gazos Ruože, teroristai Izraelyje įkaitais paėmė 251 žmogų.
Saharas Baruchas buvo išvežtas į Gazos Ruožą iš kibuco ir po dviejų mėnesių žuvo per nesėkmingą Izraelio kariuomenės gelbėjimo operaciją. Jam buvo 25 metai.
84 metų Amiramas Kuperis buvo pagrobtas kartu su žmona Nourit Kuper iš jų namų kitame kibuce. Apie jo mirtį nelaisvėje Izraelis paskelbė 2024 m. birželį.
Iki šiol „Hamas“ grąžino 17 iš 28 mirusių įkaitų. „Hamas“ sutiko perduoti palaikus pagal JAV tarpininkaujamą paliaubų susitarimą su Izraeliu.
Gazos RuožasIzraelis Hamas karasIzraelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.