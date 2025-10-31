Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Dūmai, sprogimai ir panika: Rusijoje – naktinis pragaras, Ukrainos ataka paralyžiavo elektrinę

2025 m. spalio 31 d. 06:04
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.
Ukrainiečių kariams vis keblesnė tampa padėtis daugiau kaip metus ginamame Pokrovsko mieste šalies rytuose.
Ukrainiečių ir rusų kariniai tinklaraštininkai praneša, kad vis daugiau Rusijos kareivių iš pietų veržiasi į miesto centrą.
Rusai gatvių mūšiuose kaunasi su Ukrainos daliniais ir dronais bei minosvaidžiais atakuoja šių aprūpinimo kelius, rašo kariuomenei artimas ukrainiečių tinklaraštis „DeepState“.
Pokrovskas prieš karą turėjo apie 60 tūkst. gyventojų. Miestas dabar smarkiai sugriautas. Dėl rusų veržimosi beveik neįmanomas ir į rytus esančio ukrainiečių placdarmo aplink Myrnohrado miestą gynimas.
Pasitelkdamos maždaug 11 tūkst. vyrų, rusų pajėgos mėgina apsupti Pokrovską, tinkle „Facebook“ teigė Ukrainos kariuomenės 7-asis korpusas.
Fronte Ukrainos rytuose rusų pajėgos nuo 2023 m. rudens lėtai juda į priekį. Jos užima teritorijas patirdamos didelių nuostolių.
Rusija yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos, įskaitant 2014 m. aneksuotą Krymą. Tačiau per mūšius šiais metais rusų daliniai, JAV Karo studijų instituto (ISW) skaičiavimu, užėmė vos 0,6 proc. Ukrainos teritorijos.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tuo tarpu apsilankė karinėje ligoninėje Maskvoje. Padėtis mūšių zonoje palanki Rusijai, sakė jis. Rusų daliniai esą visur veržiasi į priekį. 
„Jūsų pastangos nėra veltui“, – kalbėjo V. Putinas sužeistiems kariams.
