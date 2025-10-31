Lrytas Premium prenumerata tik
Netikėtas rusų žingsnis: Ukrainą atakavusį laivą perkėlė į Baltijos jūrą

2025 m. spalio 31 d. 06:49
Rusija perkėlė mažą raketinį laivą „Amur“ – „Karakurt“ klasės korvetę – iš Kaspijos jūros į Baltiją. Laivas vidaus vandens keliais atplukdytas į Kronštato uostą prie Sankt Peterburgo ir ten prisijungs prie Baltijos laivyno.
Perkėlimo maršrutas driekėsi upėmis ir kanalais, o nedideli „Amur“ matmenys tai leido padaryti apeinant atvirus jūrų kelius.
Anksčiau „Amur“ buvo dislokuotas okupuotame Kryme ir Novorosijske Juodosios jūros laivyne. Dėl dažnų ukrainietiškų dronų ir raketų smūgių Rusijos karinėms bazėms jis buvo perkeltas į Kaspiją.
Nuo 2024 m. laivas priklausė Juodosios jūros flotilei ir vykdė užduotis kare prieš Ukrainą. Minimi smūgiai „Kalibr“ raketomis prieš Ukrainos kritinę ir energetinę infrastruktūrą.
Laivas pradėtas statyti 2017 m. „Zaliv“ laivų statykloje okupuotoje Kerčėje ir nuleistas į vandenį 2022 m. pabaigoje. Oficialiai tarnybą pradėjo 2024 m. ir iš pradžių buvo priskirtas Juodosios jūros laivynui.
„Amur“ ginkluotėje – „Kalibr“ sparnuotosios raketos, AK-176MA laivo pabūklas ir trumpojo nuotolio oro gynybos sistema „Pancir-M“ arba „Tor-M2KM“. Karakurt serija gaminama nuo 2015 m., siekiant sustiprinti Rusijos tiksliųjų smūgių pajėgumus.
Ukrainos naujienų portalo „Militarnyj“ teigimu, sprendimą lėmė auganti grėsmė Rusijos laivams dėl ukrainietiškų paviršinių dronų ir sparnuotųjų raketų. Panašus į „Amur“ laivas „Askold“ buvo apgadintas 2023 m. lapkritį, tikėtina, „SCALP“ arba „Storm Shadow“ smūgiu.
Laivas „Cyklon“ 2024 m. gegužę nuskendo Sevastopolio uoste po „ATACMS“ atakos. Šie nuostoliai paskatino peržiūrėti Juodosios jūros laivyno rizikas.
UkrainaJuodoji jūraBaltijos jūra
