Konfliktai ir saugumas

Tai buvo paskutinis lašas: paaiškėjo, kodėl žlugo D. Trumpo ir V. Putino susitikimas

2025 m. spalio 31 d. 09:36
JAV atšaukė planuotą prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą Budapešte po to, kai iš Kremliaus sulaukė memorandumo, kuriame išdėstyti bekompromisiai reikalavimai Ukrainos atžvilgiu, rašo portalas „TVP World“, remdamasis penktadienį dienraštyje „Financial Times“ paskelbta informacija.
Pasak „Financial Times“, sprendimas atšaukti viršūnių susitikimą buvo priimtas po įtempto pokalbio telefonu tarp Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio, po kurio šis pranešė D. Trumpui, kad Maskva nerodo jokio noro derėtis.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas ir V. Putinas sutarė susitikti Vengrijos sostinėje, kad aptartų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministerija, pasak britų dienraščio, nusiuntė Vašingtonui memorandumą.
Jame Kremlius pabrėžė seniai kartojamus reikalavimus, kad būtų sprendžiamos, kaip Rusijos vadovas jas vadina, „pagrindinės jo invazijos priežastys“, įskaitant teritorines nuolaidas, drastišką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą ir garantijas, kad ji niekada neprisijungs prie NATO.
Tuo metu JAV prezidentas buvo pareiškęs pritariantis Ukrainos raginimui nedelsiant nutraukti ugnį ir sustoti ties dabartinėmis fronto linijomis, pažymi „Financial Times“.
Naujienų agentūrai „Reuters“ bepavyko iš karto patikrinti britų dienraščio paskelbto pranešimo. Į prašymą pateikti komentarą Baltieji rūmai iš karto neatsakė, Kremliaus pareigūnai taip pat nebuvo pasiekiami.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad nors Ukraina yra pasirengusi taikos deryboms, ji nepasitrauks iš papildomų teritorijų, kaip to reikalauja Maskva.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Rusija
