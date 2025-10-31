V. Orbanas prašys D. Trumpo išimčių dėl JAV sankcijų rusiškai naftai

Jis tikįs, kad per susitikimą kitą savaitę Vašingtone jam pavyks įtikinti D. Trumpą, kad Vengrijos padėtis yra ypatinga, penktadienį sakė V. Orbanas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Ilgametis D. Trumpo sąjungininkas paminėjo didelę savo šalies priklausomybę nuo naftotiekiais tiekiamos naftos.
„Vengrija yra šalis, neturinti prieigos prie jūros, – kalbėjo V. Orbanas. – Mes priklausomi nuo transporto kelių, kuriais Vengrija aprūpinama energija. Tai daugiausiai naftotiekiai“.
Jungtinėms Valstijoms, anot jo, reikia paaiškinti šią ypatingą situaciją, jei šalis nori išimčių iš sankcijų Rusijai.
Susitikime su D. Trumpu V. Orbanas ketina aptarti sankcijas Rusijos naftos koncernams „Rosneft“ ir „Lukoil“. Jis taip pat siekia plataus ekonominio susitarimo su JAV.
Europos Sąjungoje (ES) V. Orbanas sulaukia kritikos dėl to, kad, nepaisant karo Ukrainoje ir sankcijų, toliau palaiko glaudžius santykius su Rusija.
Naujos JAV sankcijos Maskvai kelia riziką Vengrijos apsirūpinimui rusiška nafta. Padėtį paaštrino gaisras pagrindinėje Vengrijos naftos koncerno MOL naftos perdirbimo gamykloje, kuri nuo tada dirba mažesniais pajėgumais.
Viktoras OrbanasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
