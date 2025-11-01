Iš Izraelio – kaltinimai „Hamas“: perdavė ne įkaitų kūnus

„Hamas“ Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (TRKK) penktadienio vakarą perdavė tris kūnus. Juos ištyrė Izraelio teismo medicinos institutas.
Anksčiau Izraelyje kildavo pyktis, kai palestiniečiai atiduodavo kitus, o ne įkaitų, palaikus. Izraelio vyriausybė iš karto nepakomentavo, kokių veiksmų dėl to gali būti imamasi.
Ketvirtadienį „Hamas“ atidavė dviejų žydų įkaitų, Amiramo Cooperio ir Saharo Barucho, palaikus. Vis dar trūksta 11 Gazos Ruože žuvusių įkaitų kūnų.
„Hamas“ įkaitų kūnus Izraeliui perduoda palaipsniui, pagal JAV remiamą paliaubų susitarimą. Grupuotė teigia, kad palaikus sudėtinga rasti subombarduotų pastatų ir tunelių griuvėsiuose. Tačiau Izraelis ją kaltina sąmoningai vilkinant procesą.
Karas Gazos Ruože kilo po to, kai iš jo į pietų Izraelį 2023 m. spalio 7 d. įsiveržė „Hamas“ ir kitų grupuočių islamistai, kurie nužudė apie 1 200. žmonių ir pagrobė daugiau nei 250 įkaitų.
Izraelis atsakė surengdamas didžiulę karinę kampaniją Gazos Ruože, per kurią, „Hamas“ vadovaujamos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo daugiau nei 68,5 tūkst. žmonių.
Paliaubos įsigaliojo spalio 10 d. ir yra JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlyto taikos plano dalis. Pagal susitarimą, „Hamas“ paleido visus likusius gyvus įkaitus mainais į šimtus Izraelyje laikytų palestiniečių kalinių.