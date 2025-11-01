Po sunkios desanto operacijos Pokrovske – naujos detalės: K. Budanovas vadovavo tiesiogiai iš fronto

Naujienų portalas „Suspilne“, remdamasis šaltiniais, skelbia, kad šiai operacijai tiesiogiai vadovavo GUR vadovas vadovas Kyrylo Budanovas.
Priduriama, esą K. Budanovas buvo operacijos vietoje ir asmeniškai jai vadovavo.
Ukrainos žiniasklaidoje išplito nuotrauka, kurioje žvalgybos vadas, kartu su specialiųjų pajėgų kariais, prieš operaciją buvo pastebėti netoli Pokrovsko.
Savaitės pradžioje įvykusi desanto operacija buvo įgyvendinta tose Pokrovsko vietose, kurios viešojoje erdvėje buvo paskelbtos „kontroliuojamomis rusų pajėgų“.
Operacijoje dalyvavo karinės žvalgybos orlaiviai ir specialiųjų pajėgų daliniai, taip pat keli sraigtasparniai.
Pasak „Suspilne“ šaltinių, atakos lėktuvai įskrido į tas Pokrovsko zonas, kurias Rusijos generolai anksčiau buvo paskelbę „užimtosiomis“. Šios vietovės laikomos strategiškai svarbiomis Ukrainos karinei logistikai.
„The Economist“ žurnalistas Oliveris Carolis penktadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, užfiksuotas Ukrainos specialiųjų pajėgų nusileidimo momentas. Medžiagoje matyti, kaip kariai buvo išlaipinti iš sraigtasparnių ir bėgo į fronto pozicijas.
Skelbiama, kad operacijos tikslas buvo atkurti pagrindines logistikos linijas. Ginkluotosios pajėgos ir GUR nepaskelbė apie kontratakos rezultatus.
Kai kurie atvirieji šaltiniai ir Rusijos tinklaraštininkai tvirtina, esą netoli mieste esančios degalinės desantą vykdę kariai iš karto buvo atakuoti pirmojo asmens (FPV) dronais.
Teigiama, kad dalis jų buvo sunaikinti. Šios informacijos nebuvo įmanoma patvirtinti nepriklausomai.
Pirmadienį pasirodė informacija, kad Rusijos pajėgos pilnai nekontroliavo nė vieno Pokrovsko rajono.
Ukrainos kariuomenė pranešė, kad okupantai sutelkė apie 11 tūkst. kareivių, siekdami apsupti Pokrovską ir aplinkinę aglomeraciją, ir atskleidė galimą priešo planą.
Penktadienį prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad rusų pajėgos yra Pokrovske, tačiau pažymėjo, jog Ukrainos ginkluotosios pajėgos nėra apsuptos ir kontroliuoja padėtį mieste.
Prieš tai Generalinis štabas pranešė, kad į Pokrovską buvo įsiskverbę apie 200 okupantų, tačiau Ukrainos kariuomenė stabdė jų judėjimą miesto centro link.
UkrainaDonbasaskontratakos
Rodyti daugiau žymių