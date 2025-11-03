Iš aukšto NATO karininko – žinutė V. Putinui: prakalbo apie ataką prieš Baltijos šalis

„NATO rems Ukrainą iki dienos, kai galėsime pasiekti tvarią taiką prie derybų stalo“, – akcentavo jis.
Italas pabrėžė, kad plataus masto invazija išprovokavo Suomijos ir Švedijos įstojimą į Aljansą. Jo vertinimu, tai ilgalaikis Maskvos strateginis pralaimėjimas.
Admirolas įsitikinęs, kad Ukrainoje V. Putinas nepajėgs įsteigti marionetinės valdžios, „kaip Baltarusijoje“.
„V. Putinas nesugebės laimėti“, – įsitikęs italų admirolas.
Jis taip pat tikino, kad europiečiai pasirengę nuosekliai remti Ukrainos gynybą. Anot jo, tai pažadino žemyno atsakomybę už savo saugumą.
Derybų vizija ir „aklavietė“
G. Cavo Dragone ragina judėti link derybų be gyvybių švaistymo. Kartu jis pabrėžia, kad parama Kyjivui tęsis iki taikos dienos.
NATO karininkas priminė, kad po 2022 m. invazijos NATO sustiprėjo naujais nariais. Tai esą paneigia Kremliaus lūkesčius skaldyti Vakarus.
„Rusijos kareiviai išlaiko lėtus laimėjimus fronte, bet strategiškai pralaimi“, – reziumavo admirolas. Toks balansas verčia ieškoti politinio sprendimo.
Admirolas aiškino, jog Aljansas išlieka brandus ir sutelktas.
Jis skeptiškai įvertino „Burevestnik“ ir „Poseidon“ grėsmes. „Mums jie nekelia grėsmės, esame branduolinis Aljansas“, – tvirtino G. Cavo Dragone.
Leidinys priminė, kad birželį NATO narės susitarė iki 2035 m. didinti gynybos išlaidas iki 5 proc. BVP. Tai esą sustiprins atgrasymą rytiniame flange.
Visgi G. Cavo Dragone neatmetė, kad hipotetinės Kremliaus provokacijos galėtų taikytis į Baltijos valstybes. „Estija, Latvija ar Lietuva gautų visą 5 straipsnio atsaką, įskaitant JAV“, – akcentavo jis.
Anot jo, įsipareigojimai dėl kolektyvinės gynybos galioja be išimčių. Tai aiški žinia Maskvai, kad rizika būtų neapskaičiuojama.
Aukščiausiu prioritetu įvardyta priešlėktuvinė gynyba. Rusijos dronų įsiveržimai į Lenkiją ir Rumuniją paskatino modernizavimo šuolį.
Italo teigimu, „dronų sienai“ įjungti prireiks kelių mėnesių. Naujoji struktūra „Rytų sargyba“ suvienys turimas oro gynybos priemones rytiniame flange.
„Remsime Ukrainą iki taikos dienos“, – dar kartą pakartojo NATO karinio komiteto vadovas.
