Rusijos pajėgos intensyvina puolamąsias operacijas Pokrovske ir jo apylinkėse, siekdamos užimti miestą, skelbia Karo studijų instituto (ISW) ekspertai.
Ketvirtadienį ir penktadienį paskelbti vaizdo įrašai rodo, kad Rusijos pajėgos neseniai pažengė į priekį Pokrovsko centre ir pietryčiuose. Rusijos kariniai tinklaraštininkai teigė, kad šalies pajėgos taip pat pažengė į priekį Pokrovsko centre, nors geografinės vietos nustatymo duomenimis pagrįsti vaizdo įrašai to nepatvirtina, taip pat Pokrovsko šiaurės rytuose ir Kotlynės (į pietvakarius nuo Pokrovsko) šiaurės rytuose.
Ukrainos brigados, veikiančios Pokrovsko kryptimi, vyresnysis karininkas ketvirtadienį portalui „Hromadske“ pareiškė , kad Rusijos pajėgos užėmė maždaug 60 proc. Pokrovsko teritorijos ir įžengė į Rodynskę (į šiaurę nuo Pokrovsko) ir Myrnohradą (į rytus nuo Pokrovsko).
Ketvirtadienį ir penktadienį paskelbti geografinės vietos nustatymo duomenimis pagrįsti vaizdo įrašai rodo, kad Ukrainos pajėgos išlaikė pozicijas arba neseniai pažengė į priekį centrinėje Rodynskės miesto dalyje (į šiaurę nuo Pokrovsko. Okupantai anksčiau tvirtino, kad jų pajėgos prasiveržė į šį miestą
Ukrainos brigados, veikiančios rytinėje Kostantynivkos-Družkivkos taktinėje zonoje (į šiaurės rytus nuo Pokrovsko), vyriausiasis seržantas penktadienį pranešė, kad po nesėkmingo mechanizuoto puolimo spalio 27 d. okupantų pajėgos žymiai sumažino puolamąsias operacijas Kostantynivkos kryptimi. Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos galėjo perkelti pajėgas iš šios krypties, kad sustiprintų puolimą prieš Pokrovską ir Myrnohradą, skelbia ISW.
Pokrovske veikiantis Ukrainos dronų operatorius portalui „Hromadske“ nurodė, kad Rusijos pajėgos taktiškai izoliuoja kai kurias karių pozicijas. Šalies pajėgų logistika šiame kryptimi yra „sudėtinga“, bet okupantų pajėgos dar nepertraukė Ukrainos sausumos ryšių linijų.
Ukrainos kariuomenės narys taip pat sakė, kad šiaurės vakarų Myrnohrade ir Pokrovske veikiančios Rusijos pajėgos „jaučiasi visiškai ramiai“. Okupantų pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų operatoriai yra pakankamai arti, kad galėtų užblokuoti Ukrainos sausumos ryšių linijas, jungiančias abu miestus.
Myrnohrado mieste veikiančio ukrainiečių dalinio karininkas sakė, kad Rusijos pajėgos beveik visiškai kontroliuoja ugnį siauroje ukrainiečių ryšių linijoje, aprūpinančioje Myrnohrado mieste esančias ukrainiečių pajėgas.
