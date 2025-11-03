Konferencija
Lapkričio 26 d.
Pastebėjus droną, sutrikdytas Vokietijos Brėmeno oro uosto darbas

2025 m. lapkričio 3 d. 08:31
Pastebėjus droną, trumpam buvo sustabdyti skrydžiai Vokietijos Brėmeno miesto oro uoste. Bepilotis prie oro uosto buvo pastebėtas 19.30 val., pranešė policijos atstovas. Tada iš karto buvo sustabdyti lėktuvų kilimai ir tūpimai. Oro uosto darbas atnaujintas 20.22 val. Kas valdė droną, policijos duomenimis, nežinoma.
Kol kas neaišku, kokį poveikį turėjo trumpalaikis skrydžių sustabdymas. Regioninio žurnalo „buten un binnen“ teigimu, iš Londono į Brėmeną skridęs lėktuvas buvo nukreiptas į Hamburgą. Laiku negalėjo pakilti į Londoną skristi turėjęs orlaivis.
Jau penktadienį, pastebėjus droną, beveik dviem valandoms sutriko Berlyno BER oro uosto darbas. Daug lėktuvų buvo nukreipti į kitus oro uostus. Spalio pradžioje nežinomos kilmės dronai sutrikdė antrojo pagal dydį Vokietijos Miuncheno miesto oro uosto darbą.
Dronai oro uostų apylinkėse kelia didelę saugumo riziką. Jie uždrausti 1,5 km spinduliu, nes gali sukelti pavojų lėktuvų pakilimams ir nusileidimams.
VokietijaBrėmenasBrėmeno oro uostas
