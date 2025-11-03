Pastebėjus droną, sutrikdytas Vokietijos Brėmeno oro uosto darbas

Kol kas neaišku, kokį poveikį turėjo trumpalaikis skrydžių sustabdymas. Regioninio žurnalo „buten un binnen“ teigimu, iš Londono į Brėmeną skridęs lėktuvas buvo nukreiptas į Hamburgą. Laiku negalėjo pakilti į Londoną skristi turėjęs orlaivis.
Jau penktadienį, pastebėjus droną, beveik dviem valandoms sutriko Berlyno BER oro uosto darbas. Daug lėktuvų buvo nukreipti į kitus oro uostus. Spalio pradžioje nežinomos kilmės dronai sutrikdė antrojo pagal dydį Vokietijos Miuncheno miesto oro uosto darbą.
Dronai oro uostų apylinkėse kelia didelę saugumo riziką. Jie uždrausti 1,5 km spinduliu, nes gali sukelti pavojų lėktuvų pakilimams ir nusileidimams.
VokietijaBrėmenasBrėmeno oro uostas
