Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Juodojoje jūroje – nauja Ukrainos strategija

2025 m. lapkričio 4 d. 09:40
Lrytas.lt
Ukrainos pajėgos smogė elitiniam Rusijos specialiųjų pajėgų vienetui, dislokuotam naftos platformoje Juodojoje jūroje. Per atakas likviduota prieštankinių raketų įgula ir sunaikinta žvalgybos įranga ant gręžinio „Sivash“, pranešė Ukrainos karinės jūrų pajėgos.
Daugiau nuotraukų (15)
„Sivash“ yra viena iš keturių jūrinės gavybos platformų, vadinamų „Boiko bokštais“, kartu su „Petro Hodovancu“, „Tavrida“ ir „Ukraina“. Jas Rusija užgrobė po Krymo aneksijos 2014 m.
Kaip rašo „The Telegraph“, po užgrobimo kiekviena platforma buvo aprūpinta žvalgybos ir radioelektroninės kovos įranga bei hidroakustinėmis sistemomis.
Tai leido Rusijos okupantams sekti paviršinę, oro ir povandeninę veiklą šiaurės vakarų Juodojoje jūroje tarp Krymo ir Odesos.
Smūgis „Sivash“ sekė po serijos atakų prieš Rusijos energetikos objektus.
Keliomis dienomis anksčiau ukrainiečių raketos kirto Orlovo TET ir „Novobriansko“ pastotei, kurios, pasak kariškių, tiekė elektrą su Rusijos gynybos pramone susijusioms įmonėms.
Taikymas į „Boiko bokštus“ griauna Rusijos jūrinės stebėsenos tinklą. Tai mažina okupantų gebėjimą kontroliuoti laivybą ir dronų maršrutus šioje akvatorijoje.
Platformų praradimas silpnina radarų ir elektroninės žvalgybos „skėtį“ virš šiaurinės Juodosios jūros. Tokia dinamika atveria langą tolesnėms Ukrainos operacijoms jūroje, praneša „The Telegraph“.
UkrainaRusijaThe Telegraph
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.