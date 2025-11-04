Juodojoje jūroje – nauja Ukrainos strategija

„Sivash“ yra viena iš keturių jūrinės gavybos platformų, vadinamų „Boiko bokštais“, kartu su „Petro Hodovancu“, „Tavrida“ ir „Ukraina“. Jas Rusija užgrobė po Krymo aneksijos 2014 m.
Kaip rašo „The Telegraph“, po užgrobimo kiekviena platforma buvo aprūpinta žvalgybos ir radioelektroninės kovos įranga bei hidroakustinėmis sistemomis.
Tai leido Rusijos okupantams sekti paviršinę, oro ir povandeninę veiklą šiaurės vakarų Juodojoje jūroje tarp Krymo ir Odesos.
Smūgis „Sivash“ sekė po serijos atakų prieš Rusijos energetikos objektus.
Keliomis dienomis anksčiau ukrainiečių raketos kirto Orlovo TET ir „Novobriansko“ pastotei, kurios, pasak kariškių, tiekė elektrą su Rusijos gynybos pramone susijusioms įmonėms.
Taikymas į „Boiko bokštus“ griauna Rusijos jūrinės stebėsenos tinklą. Tai mažina okupantų gebėjimą kontroliuoti laivybą ir dronų maršrutus šioje akvatorijoje.
Platformų praradimas silpnina radarų ir elektroninės žvalgybos „skėtį“ virš šiaurinės Juodosios jūros. Tokia dinamika atveria langą tolesnėms Ukrainos operacijoms jūroje, praneša „The Telegraph“.
UkrainaRusijaThe Telegraph
