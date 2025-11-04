Kodėl Rusijai taip svarbu užimti Pokrovską: yra dvi priežastys

Ukrainos pajėgos jau kurį laiką bando atlaikyti nesibaigiantį Rusijos šturmą, o iš Pokrovsko nuolat atskriejo skirtingos informacijos.
Jau anksčiau „Strategy 21“ tarptautinių studijų centro saugumo projektų vadovas Pavlo Lakijčukas yra teigęs, kad Pokrovskas šiuo metu turi daugiau politinės nei karinės svarbos.
Pasak jo, Pokrovskas buvo svarbiu tašku dėl užnugario gynybos ir logistikos kelių iš Dnipropetrovsko į šiaurinį Donecką saugumo, tačiau Rusijai pasiekus Pokrovsko-Konstantinovkos greitkelį šio miesto karinė reikšmė ėmė mažėti.
Tačiau Rusijai Pokrovskas turi ypač svarbią reikšmę.
Britų leidinys „The Independent“ nurodė, kad Pokrovsko ir Kostiantynivkos užėmimas veiktų kaip platforma Rusijos pajėgoms judėti į šiaurę didžiulių miestų link. Čia kalbama apie Donecko regione esantį Kramatorską ir Slovianską.
Tačiau Kremliui Pokrovsko užėmimas svarbus ir dėl to, kai tai būtų pirmasis reikšmingas teritorijos užėmimas nuo Avdijivkos okupacijos, kuri įvyko dar 2024-ųjų pradžioje.
Kai kurie Vakarų karybos analitikai, tarp kurių ir vyresnysis mokslinis JAV įsikūrusio Užsienio politikos tyrimų instituto bendradarbis Robas Lee, teigia, kad Pokrovsko užėmimas Rusijai būtų ypač reikšmingas, jeigu tai pavyktų padaryti iki 2025 metų pabaigos.
Kaip sakė R.Lee, nors Pokrovsko užėmimas Rusijai yra svarbus dėl operacinių priežasčių, siekiant okupuoti likusią Donecko dalį rusams dar reikės daug dirbti.
„The Independent“ straipsnyje nurodoma, kad Ukraina vis dar kontroliuoja apie 10 procentų Donecko srities, o tai – apie 5 tūkstančiai kv. kilometrų.
Čia pabrėžiama, kad Rusija Pokrovską užimti bando ilgiau nei metus.
Rusai Pokrovsko užėmimui netgi pasirinko kitokią taktiką nei, pavyzdžiui, kovojant dėl Bachmuto, kai pasitelkė plataus masto puolimą.
Dabar naudojamas „žnyplių judėjimas“, kuomet palaipsniui apsupamas miestras, siekiant nutraukti tiekimo linijas Ukrainos pajėgoms.
„Independent“ rašoma, kad rusų taktika Pokrovske apima mažų dalinių ir dronų siuntimą, siekiant sutrikdyti logistiką ir sukelti chaosą užnugaryje, prieš siunčiant didesnius pastiprinimus.
Tuo tarpu Ukraina suskubo stiprinti savo pozicijas mieste.
„Mieste ir jo pakraščiuose vyksta įnirtingos kovos... Logistika yra sudėtinga. Tačiau turime toliau naikinti okupantus“, – leidinyje cituojamas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Rusijos pajėgos telkiasi Pokrovsko apylinkėse ir veikia vis labiau užtikrintai.
JAV esančio Karo studijų instituto (ISW) analitikai pranešė, kad okupantai skverbiasi į miestą iš Zverevo-Ševčenkos-Novopavlivkos apylinkių ir telkiasi šiaurės rytų bei šiauriniuose pakraščiuose.
Tuo tarpu Ukrainos ginkluotosios pajėgos tęsia gynybines pastangas ir kontratakas. Konkrečiai, Ukrainos kariuomenė pasistūmėjo į priekį rytinėje Rodinskės dalyje, kur vis dar buvo Rusijos kariuomenės.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karys Andrijus Tkačukas kalbėjo apie situaciją Pokrovske. Jis teigė, kad Rusijos daliniai skverbiasi į miestą, infiltruojasi ir dalyvauja šaudymuose iš šaulių ginklų su Ukrainos dronų įgulomis, o tai rodo, kad jie dislokuoti didelėje miesto teritorijoje. Tačiau, anot Tkačuko, jie nėra masiškai dislokuoti visame mieste.
Taip pat pranešėme, kad į Pokrovską prasiveržė papildomos Ukrainos specialiųjų pajėgų pajėgos. Pasak Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GUR), vykdomos kovinės operacijos, siekiant atremti priešo bandymus perduoti ugnį logistikai GUR atsakomybės zonoje.
karas UkrainojeKaro studijų institutas (ISW)Rusija
