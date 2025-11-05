NATO vadovas prašo nesureikšminti JAV karių išvedimo iš Rumunijos

„Aš tikrai manau, kad mes tam teikiame pernelyg didelę reikšmę“, – sakė M. Rutte per bendrą su Rumunijos prezidentu spaudos konferenciją Bukarešte.
„Šie pakeitimai vyksta. Neteikite tam pernelyg didelės reikšmės“, – sakė NATO generalinis sekretorius.
Rumunija praėjusią savaitę pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos išveda karius iš šalies, turinčios sieną su karo niokojama Ukraina, tačiau apie 1000 JAV karių liks.
Vašingtonas neigė, kad šis žingsnis rodo nusišalinimą nuo pagalbos ginant Europą, kai nerimas dėl Rusijos keliamos grėsmės didėja.
Kariai išvedami JAV pertvarkant karinį dislokavimą visame pasaulyje, tai sustiprino susirūpinimą dėl prezidento Donaldo Trumpo įsipareigojimo JAV vadovaujamo NATO aljanso narėms Europoje. D. Trumpo administracija svarsto galimybę perkelti daugiau pajėgų į kitus regionus, kad sutelktų dėmesį į iššūkius, keliamus tokių šalių kaip Kinija.
M. Rutte sakė, kad JAV yra įsitraukusios į Europą ir tas buvimas jaučiamas, tačiau amerikiečiai visada ieško, kaip geriausiai panaudoti savo išteklius.
„Net ir po šio koregavimo JAV pajėgų dislokacija Europoje išlieka didesnė nei per daugelį metų. Žemyne vis dar yra kur kas daugiau JAV pajėgų nei buvo iki 2022 metų“, – teigė jis.
D. Trumpas jau seniai kaltina NATO sąjungininkes, kad nepakankamai išleidžia gynybai, tačiau karinis Aljansas tikėjosi JAV lyderio palankumo, pažadėjęs per šią vasarą vykusį viršūnių susitikimą padidinti išlaidas.