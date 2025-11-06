Lenkijoje pradedama įgyvendinti bandomoji gynybos mokymų programa

Ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ketvirtadienį atskleidė, kad programa „wGotowosci“ („Parengtyje“) prasidės lapkričio 22 d. Šioje iniciatyvoje bus derinamos individualios ir grupinės pratybos, skirtos įvairaus amžiaus piliečiams – nuo moksleivių ir dirbančių suaugusiųjų iki senjorų.
„Žinios, supratimas, gebėjimas tinkamai reaguoti, signalų, ženklų, pranešimų apie pavojų, priedangų išmanymas yra labai reikalingi, – sakė ministras. – Tai nebūtinai yra karinė veikla, tačiau ji reikšmingai prisideda ir prie šalies gynybos, ir prie visuomenės atsparumo.“
Norintys dalyvauti suaugusieji gali registruotis per vyriausybinę programėlę „mObywatel“. Bandomasis etapas vyks 132 kariniuose daliniuose, o iki metų pabaigos siekiama apmokyti apie 20 tūkst. žmonių. Visuotinis programos įgyvendinimas planuojamas 2026 m. pradžioje.
Gynybos ministro pavaduotojas Cezary Tomczykas pridūrė, kad kitais metais Lenkijos ginkluotosios pajėgos planuoja iš viso apmokyti 400 tūkst. piliečių įvairiuose karinio mokymo kursuose.