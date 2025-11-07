Karas Ukrainoje. Žlugus planui dėl D. Trumpo – naujas V. Putino ėjimas: ką bando tuo pasiekti

Donecko srityje esančiame Pokrovske toliau telkiasi Rusijos pajėgos. Jame nuolat identifikuojamos ir puolamos priešo pozicijos, skelbia stebėjimo projekto „DeepState“ analitikai.
Pažymima, kad Pokrovske priešas jau kontroliuoja teritoriją, įsirenginėja pozicijas. Be to, okupantai kontroliuoja savo logistiką, kad galėtų įsiskverbti į miestą.
Ataskaitos autoriai pažymi, kad vyksta tiek priešo valymas, tiek eliminavimas naudojant visas įmanomas priemones. Pagrindinį vaidmenį atlieka dronų pilotai.
„DeepState“ analitikai pridūrė, kad priešas taip pat bando perimti teritorijos tarp Pokrovsko ir Grišino kontrolę, „tuo pačiu metu bandydamas prasiskverbti į pastarąjį“. Tuo tarpu specialiosios pajėgos ten aktyviai vykdo valymo operacijas, nes tai yra svarbi Pokrovsko logistikos zona:
„Tačiau visa tai neišsprendžia pagrindinės problemos – priešo blokavimo pietiniuose pakraščiuose, siekiant užkirsti kelią infiltracijai į miestą. O atsižvelgiant į tai, kad priešas jau ten įtvirtina pozicijas ir perima teritorijos kontrolę, ši galimybė iš esmės prarasta.“
„DeepState“ duomenimis, padėtis mieste išlieka kritinė. Tuo tarpu Karo studijų instituto ekspertai (ISW) teigia, kad naujausi Rusijos laimėjimai Pokrovske yra 21 mėnesį trukusios kampanijos, kurios tikslas buvo užimti miestą, ir penkis mėnesius trukusių specialių veiksmų, skirtų sumažinti Ukrainos gynybinius pajėgumus, kulminacija.
Rusijos pajėgos pradėjo pasiekti dalinius rezultatus prieš Ukrainos sausumos ryšių linijas Pokrovsko kryptimi 2025 m. liepos mėn., kai veiksmingai atėmė iš Ukrainos pajėgų galimybę naudoti Pokrovską kaip logistikos centrą.
Anot ISW, Rusijos pajėgos toliau žengia į priekį per Pokrovską, o Ukrainos pajėgos toliau vykdo gynybinius veiksmus.
