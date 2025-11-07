V. Putinas pasigyrė savo „superginklais“: pranešė apie masinę „Orešnik“ raketų gamybą

V. Putinas dar praėjusių metų gruodį pažadėjo „artimiausiu metu“ pradėti masinę „Orešnik“ gamybą.
Kalbėdamas apdovanojimų ceremonijoje, skirtoje Rusijos raketų „Burevestnik“ ir povandeninio drono „Poseidon“ kūrėjams pagerbti, V. Putinas gyrė šalies gynybos technologijų būklę ir sakė, kad „Orešnik“ serijinė gamyba jau pradėta.
„Mes sukūrėme ir dislokavome vidutinio nuotolio raketinę sistemą „Orešnik“, pradėjome serijinę gamybą bei aprūpinome savo tarpžemynines balistines raketas ir iš povandeninių laivų paleidžiamas raketas moderniomis priešraketinės gynybos sistemomis“, – teigė jis.
Rusija pirmą kartą panaudojo eksperimentinę „Orešnik“ raketą smūgiui prieš Ukrainos miestą Dniprą lapkričio 21 dieną.
Kaip teigė V. Putinas, tai buvo atsakas į Ukrainos naudojamas JAV ir Jungtinės Karalystės ilgojo nuotolio raketas prieš Rusijos teritoriją.
„Orešnik“ sukurta gabenti branduolinius ginklus, nors V. Putinas teigė, kad per ataką Dnipre ji nebuvo ginkluota branduoline galvute.
Pernai V. Putinas tvirtino, kad „Orešnik“ yra naujo tipo ginklas, galintis keliauti dešimt kartų greičiau už garso greitį ir neva negalintis būti perimtas Vakarų oro gynybos sistemų – šį teiginį paneigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Nors apie raketą pateikta nedaug duomenų, gynybos analitikai mano, kad „Orešnik“ yra atnaujinta Rusijos raketos RS-26 „Rubež“ versija.
V. Zelenskis neseniai teigė, kad Rusija geba pagaminti iki šešių „Orešnik“ raketų per metus.
Ketvirtadienio kalboje V. Putinas taip pat gyrė Rusijos vadinamuosius „superginklus“, tarp jų – sistemas „Burevestnik“, „Poseidon“, „Avangard“ ir „Sarmat“.
Jis teigė, kad „Burevestnik“ branduolinė sparnuotoji raketa turi „neribotą veikimo nuotolį“, kuris „pranoksta visas žinomas raketines sistemas pasaulyje“.
V. Putinas vėliau teigė, kad Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa „Sarmat“ šiais metais bus išbandyta mūšio sąlygomis ir „kovinę parengtį“ pasieks 2026 m.
„Visi mūsų planai kurti pažangias ginklų sistemas, plėtoti gynybos pramonės kompleksą ir aprūpinti Rusijos armiją ir laivyną modernia įranga bei ginklais yra įgyvendinami“, – teigė jis.
Taip pat V. Putinas pridūrė, esą Rusija „niekam negrasina“.
RusijaVladimiras Putinasraketos
