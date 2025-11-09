PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis pranešė, kad grąžinti palaikai yra leitenanto Hadaro Goldino, žuvusio 2014 m.

2025 m. lapkričio 9 d. 19:35
Izraelis pranešė, kad sekmadienį iš „Hamas“ atgauti palaikai yra leitenanto Hadaro Goldino, Izraelio karininko, žuvusio 2014 m. Gazos kare.
„Baigus identifikavimo procesą... IDF (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo žuvusio įkaito leitenanto Hadaro Goldino šeimą, kad jų artimasis grąžintas į Izraelį ir jo tapatybė nustatyta“, – pranešė premjero kanceliarija.
Gazos Ruožas Izraelis Izraelis Hamas karas

