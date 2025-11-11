Atskleidė, kur V. Putinas slėpėsi užpuolęs Ukrainą: Kremlius sukūrė apgaulės mechanizmą

Tyrėjai nustatė, kad Putinas turi bent tris beveik identiškus kabinetus: pagrindinį – oficialioje rezidencijoje Novo-Ogarjove, antrąjį – Sočyje, rezidencijoje „Bočiarov ručej“ ir trečiąjį – Valdajuje, Novgorodo srityje.
Visi kabinetai įrengti beveik vienodai – šviesaus medžio interjeras, švarios sienos be paveikslų, tik keli daiktai ant stalo. Šis minimalistinis stilius sukurtas specialiai televizijos transliacijoms, kad žiūrovo dėmesys būtų sutelktas į prezidentą, o ne į aplinką.
Pirmasis V. Putino kabineto „klonas“ atsirado po 2014 m. Sočio olimpinių žaidynių. Buvęs spaudos centras buvo pertvarkytas į darbo zoną su reprezentaciniu kabinetu. Būtent šiame kabinete V. Putinas praleido didžiąją dalį pandemijos.
Į Sočį atvykstantys Kremliaus žurnalistai ir operatoriai buvo priversti laikytis dviejų savaičių karantino, o jų komandiruotės dokumentuose neretai buvo slepiamos.
Kitas kabinetas aptiktas Valdajuje – būtent čia 2018 m. V. Putinas vadovavo pasitarimui po Kemerovo tragedijos. Nors iš pirmo žvilgsnio patalpa atrodo tokia pati, žurnalistai pastebėjo kelis skirtumus.
Valstybinės televizijos darbuotojų dokumentai rodo, kad čia filmavimai vyko ne kartą. 2020 m. vasarą, kai oficialiai buvo skelbiama, jog prezidentas dirba Novo-Ogarjove, operatoriai ir režisieriai iš tiesų buvo išsiųsti į Valdajų.
Kai 2021 m. rudenį, kai Rusija sutelkė dešimtis tūkstančių karių prie Ukrainos sienos, V. Putinas pradėjo slapstytis. Nors Kremlius skelbė jo nuotraukas iš Maskvos srities, „Sistema“ išsiaiškino, kad jos darytos dubliuotuose kabinetuose Sočyje ir Valdajuje. Būtent ten prezidentas praleido didžiąją laiko dalį prieš ir po invazijos pradžios.
2022 m. vasario 24 d. Putinas paskelbė apie karo pradžią, o vėliau pusantro mėnesio nesirodė viešumoje. Tyrėjų teigimu, šiuo laikotarpiu jis slėpėsi Valdajuje, iš kur buvo transliuojami tariami susitikimai Novo-Ogarjove.
Vėliau V. Putinas vis rečiau lankėsi Sočyje, o nuo 2024 m. šios rezidencijos Kremlius nenaudoja. Manoma, kad jis jos vengia dėl Ukrainos dronų baimės.
Analitikai mano, kad kabinetų dubliavimo sistema – tai V. Putino vis didėjančio nepasitikėjimo aplinka rezultatas. Nuo karinių veiksmų prieš Ukrainą pradžios jo baimės tik sustiprėjo. Nuo to laiko Kremlius vis labiau riboja prezidento viešus pasirodymus, filmuoja iš anksto paruoštus susitikimus ir kuria klaidinančius reportažus.
Vladimiras PutinasRusijakaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių