Karas Ukrainoje. Austrijos pulkininkas: „95 proc. Pokrovsko kontroliuoja rusai“

2025 m. lapkričio 11 d. 06:28
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​
Ukraina ketina užsakyti iš Amerikos gamintojų 27 oro gynybos sistemas „Patriot“, kad sustiprintų šalies apsaugą nuo Rusijos atakų iš oro, sekmadienį interviu „The Guardian“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis taip pat sakė, kad Europos valstybės galėtų aprūpinti Kyjivą savo turimomis sistemomis „Patriot“.
Ukrainos prezidentas davė interviu po niokojančių Rusijos smūgių į Ukrainos elektros tinklą, dėl jų daugumoje šalies regionų nutrūko elektros tiekimas. Per pokalbį šviesa Marijos rūmuose Kyjive užgeso du kartus.
„Tokios mūsų gyvenimo sąlygos“, – sakė V. Zelenskis. Jis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsako rengti „teroristines atakas“ prieš Ukrainos energetikos sistemą, žudo civilius gyventojus ir palieka juos be elektros ir vandens. „Jis negali kelti įtampos mūsų visuomenėje jokiu kitu būdu“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas teigė, kad glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis partnerėmis, siekdamas sustiprinti apsaugą nuo Rusijos dronų.
Pasak jo, Jungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės vis dar atsisako siųsti naikintuvus patruliuoti Vidurio ir Vakarų Ukrainos padangę.
