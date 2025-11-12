Atvykus JAV lėktuvnešiui Venesuela baiminasi, kad bus užpulta

Antradienį JAV pranešė, kad didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald Ford“ įplaukė į Pietų karinių jūrų pajėgų vadavietės atsakomybės zoną, apimančią Lotynų Ameriką ir Karibų jūros regioną. Prezidento Donaldo Trumpo administracija vykdo karinę kampaniją Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose, dislokuodama karines jūrų ir oro pajėgas kovai su narkotikų kontrabandininkais.
Karakasas baiminasi, kad JAV pajėgų dislokavimas, įskaitant sunkiai susekamų naikintuvų F-35 Puerto Rike ir šešių JAV karo laivų Karibų jūroje, yra „užmaskuotas sąmokslas“ pakeisti Nicolaso Maduro režimą. Jo pastaruosius du perrinkimus Venesuelos prezidentu Vašingtonas ir dešimtys kitų šalių laiko suklastotais.
N. Maduro teigia, kad JAV pajėgų dislokavimas gali išprovokuoti karą, ir žada venesueliečių pergalę, jei jiems tektų stoti į ginkluotą kovą. D. Trumpas sumenkino karo su Venesuela perspektyvą, tačiau teigė, kad N. Maduro dienos suskaičiuotos. Jis kaltina N. Maduro vadovaujant neteisėtai prekybai narkotikais.
Amerikiečių pajėgos nuo rugsėjo pradžios smūgiavo į maždaug 20 laivų tarptautiniuose vandenyse regione. JAV duomenimis, žuvo mažiausiai 76 žmonės.
Nesidalija žvalgybos duomenimis
Reaguodamas į šiuos smūgius, Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro antradienį įsakė sustabdyti savo šalies žvalgybos informacijos mainus su Vašingtonu. Jis paskelbė, kad pauzė „galios, kol tęsis raketų atakos prieš laivus“.
Antradienį CNN pranešė, kad Jungtinė Karalystė nustojo dalytis žvalgybos informacija su Jungtinėmis Valstijomis, nes nenori prisidėti prie JAV smūgių, kuriuos laiko neteisėtais. Didžioji Britanija atsisakė komentuoti šį pranešimą.
Ministro pirmininko Keiro Starmerio atstovas spaudai Londone žurnalistams sakė, kad Jungtinė Karalystė nekomentuoja su saugumu ar žvalgyba susijusių klausimų. Tačiau jis pabrėžė, kad „JAV yra artimiausia mūsų partnerė gynybos, saugumo, žvalgybos srityse“ ir nesirems pranešimais apie JK susirūpinimą dėl smūgių. „Sprendimai šiuo klausimu yra JAV reikalas“, – sakė atstovas spaudai.
Venesuela mobilizuoja pajėgas
Venesuela antradienį paskelbė visoje šalyje dislokuojanti dideles karines pajėgas, siekdama atremti JAV karinio jūrų laivyno buvimą prie savo krantų.
Karakaso gynybos ministerijos pranešime kalbama apie didelio masto sausumos, jūrų, oro, upių ir raketinių pajėgų, taip pat ginkluotų civilių dislokavimą, siekiant atremti „imperines grėsmes“. Gynybos ministro Vladimiro Padrino teigimu, pratybose dalyvavo 200 tūkst. kareivių.
Tačiau, pasak žinovų, Venesuela, turinti nedrausmingą kovinę jėgą ir pasenusį ginklų arsenalą, atsidurtų labai nepalankioje padėtyje, jei kiltų karinė konfrontacija su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.
Antradienį Rusija kaip nepriimtinus pasmerkė JAV smūgius į laivus prie Maskvos sąjungininkės Venesuelos krantų.
„Taip paprastai elgiasi įstatymų nepaisančios arba aukščiau įstatymų save laikančios šalys“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, paminėjęs, kad kova su narkotikų prekeiviais yra tik dingstis.
N. Maduro yra labai priklausomas nuo Kremliaus politinės ir ekonominės paramos.