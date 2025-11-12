Donecko srityje esantis Pokrovsko miestas krito, o 90–95 proc. jo kontroliuoja Rusija, interviu Vokietijos portalui NTV sakė Austrijos armijos pulkininkas Markusas Reisneris. „Pats miestas krito, 90–95 procentai Pokrovsko yra Rusijos kontrolėje“, – sakė jis.
M. Reisneris taip pat pridūrė, kad miesto pakraštį vis dar gali kontroliuoti Ukrainos kariuomenė. „Nestabili padėtis išlieka ir toliau į rytus, mažesniame Mirnohrado mieste“, – pažymėjo M. Reisneris.
Visgi Ukrainos prezidentas paneigė šiuos Austrijos karininko žodžius. Jo teigimu, Rusijos kariškiai nepadarė jokios reikšmingos pažangos mūšio lauke, o Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau tvirtai laikosi savo pozicijose Pokrovsko sektoriuje, Dobropilios rajone ir visoje fronto linijoje.
„Gauta pranešimų apie fronto liniją. Labai svarbu, kad okupantai nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų. Pokrovsko sektorius, Dobropilios rajonai ir apskritai Donecko sritis – mes giname savo pozicijas“, – tvirtino V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo žinią, kad Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) demaskavo didelio masto korupcijos schemą šalies energetikos sektoriuje. Valstybės vadovas pareiškė, kad visi tokiose schemose dalyvaujantys asmenys turi susilaukti aiškių teisinių padarinių.
„Bet kokie efektyvūs veiksmai kovojant su korupcija yra labai reikalingi. Būtina užtikrinti bausmės neišvengiamumą“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi teigė V. Zelenskis.
Ukraina ketina užsakyti iš Amerikos gamintojų 27 oro gynybos sistemas „Patriot“, kad sustiprintų šalies apsaugą nuo Rusijos atakų iš oro, sekmadienį interviu „The Guardian“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis taip pat sakė, kad Europos valstybės galėtų aprūpinti Kyjivą savo turimomis sistemomis „Patriot“.
