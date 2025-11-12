Vaizdo įraše – apokaliptinį trilerį primenanti rusų kolona: „Priešų – kaip jūra“

Antradienį Rusijos karo tinklaraštininkai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti Rusijos pajėgos, įžengiančios į Pokrovską rūko apgaubtu keliu.
Leidinys „Ukrainska Pravda“ pažymi, kad kadrai buvo nufilmuoti pietinėje miesto dalyje. Okupantai į Pokrovską žengė iš Novopavlivkos pusės.
Rusijos kariškiai buvo matomi važiuojantys per rūką motociklais, kai kurie – ant apdaužytų automobilių ir furgonų stogų. Kai kurie „Telegram“ naudotojai teigė, kad tai primena scenas iš „Mad Max“ veiksmo filmų serijos, vykstančios poapokaliptinėje aplinkoje.
Nors socialinių tinklų vartuotojai puolė išjuokti tokią rusų strategiją, Ukrainos kariai paaiškino, kad tai – efektyvi strategija, nes rūkas apsaugo koloną nuo dronų smūgių.
Ukrainos gynybos pajėgos bandė užpulti konvojų, tačiau dėl rūko ir prasto matomumo tai buvo itin sunku.
Šie kadrai paskatino prielaidas, kad svarbus Donbaso miestas jau yra užimtas. Visgi miesto gynėjai pažymi, kad mieste vis dar vyksta kovos.
Naujienų agentūra „Reuters“ pastebi, kad vaizdo įrašo data kol kas dar nėra patvirtinta. Manoma, kad jis nufilmuotas šią savaitę – internete jis pasirodė pirmadienį.
Pasinaudojo tankiu rūku
Padedami tankaus rūko, okupantai po truputį įsitvirtina mieste – naudoja tokią techniką kaip motociklai, visureigiai ir minosvaidžiai. Apie tai praneša portalas „Ukrainska Pravda“.
Šią informaciją pripažino ir Ukraina. Teigiama, kad Pokrovske yra apie 300 Rusijos kareivių, kurie yra išsisklaidę į nedideles grupeles. Mieste vyksta intensyvios kovos.
Pasak „Ukrainska Pravda“ kalbintų trijų Pokrovsko kryptimi veikiančių karių, specialiųjų pajėgų bandymai išvalyti miestą buvo pavėluoti ir neturėjo jokios įtakos situacijai.
Teigiama, kad okupantai pasinaudojo tankiu rūku, kuris kelias dienas laikėsi virš Pokrovsko ir taip apsunkino Ukrainos žvalgybos bei dronų operatorių darbą.
„Rusai jau yra į šiaurę nuo geležinkelio – ten yra ligoninė, sodų bendrijos. Priešas stiprina savo sėkmę. Jokios specialiosios pajėgos negali atkurti tvarkos, nes priešų – kaip jūra“, – sakė vienas Ukrainos karys.
Kitas kovotojas pridūrė, kad okupantai į miestą atsivežė minosvaidžius ir apšaudo Ukrainos dronų pilotų pozicijas.
„Rusai jau atsivežė minosvaidžius į Pokrovską ir dabar ketina jais sunaikinti pilotų pozicijas. Tuo pat metu jie bando įsiveržti į Rivnę (kaimas tarp Pokrovsko ir Myrnohrado – red. past.) ir į Myrnohradą.
Jie juda kolonomis – nors beveik visi taip žūsta – arba mažomis grupėmis, ir būtent tai jiems duoda rezultatų“, – teigė jis.
Pastarosiomis dienomis Rusija suintensyvino pastangas permesti dar daugiau pajėgų, naudodamasi tankiu rūku, kad išvengtų bepiločių orlaivių.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis interviu JAV žiniasklaidai pažymėjo, kad okupantai Pokrovsko puolimui sukoncentravo 150 tūkst. kareivių.
Skirtingos versijos
Rusija ir Ukraina pateikia skirtingas Pokrovsko mūšio versijas.
Kyjivas pirmadienį pareiškė, kad vis dar gali tiekti resursus kaimyniniam Myrnohradui, o Pokrovske vyksta intensyvios kovos.
„Šiuo metu pagrindinis mūsų dėmesys sutelktas į Pokrovsko kryptį ir Zaporižios regioną, kur rusai didina puolimų mastą ir skaičių.
Situacija išlieka sunki, iš dalies dėl oro sąlygų, kurios palankios atakoms. Tačiau mes ir toliau naikiname okupantus. Dėkoju kiekvienam mūsų daliniui, kiekvienam kariui, ginančiam Ukrainos pozicijas“, – antradienį socialiniuose tinkluose rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tuo tarpu Maskva jau kelias dienas teigia, kad miestas yra apsuptas.
Kremlius tikina, kad Pokrovsko užėmimas, kurį Rusijos žiniasklaida vadina „vartais į Donecką“, suteiktų galimybę veržtis šiaurės kryptimi – link dviejų didžiausių dar Ukrainos kontroliuojamų miestų regione – Kramatorsko ir Slovjansko.
Rusija taip pat tvirtino, kad antradienį jos pajėgos toliau veržėsi į Kupjanską.
Okupantai kesinasi į Pokrovską jau daugiau nei metus – bando jį apsupti ir atkirsti tiekimo linijas.
Rusija pranešė užėmusi 256 pastatus ir teigė, esą jos pajėgos aktyviai veržiasi į šiaurės vakarus ir rytus nuo Pokrovsko, taip pat aplink geležinkelio stotį.
Abiejų valstybių atvirųjų šaltinių karo žemėlapiai rodo, kad Rusija vykdo „žnyplių“ manevrą aplink miestą ir artėja prie jo apsupimo. Tuo tarpu Kyjivas kontratakuoja šiauriau – prie Dobropilės miestelio.