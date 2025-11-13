Karas Ukrainoje. Tvirtina, kad Ukraina pasirengusi kovoti dar trejus metus, bet V. Putinas tiek ilgai ištvers

Maskva dar kartą pareiškė esanti pasirengusi atnaujinti derybas su Kyjivu Stambule, tačiau Ukrainos pusė, anot Rusijos diplomatų, į šį pasiūlymą kol kas neatsakė. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Rusijos žiniasklaidos pranešimais.
Rusija pareiškė esanti pasirengusi bet kuriuo metu tęsti tiesiogines derybas su Ukraina, jei Kyjivas parodys politinę valią.
Rusijos diplomatas pažymėjo, kad Maskvos pozicija šiuo klausimu lieka nepakitusi – Stambulo platforma lieka atvira, o Turkijos partneriai patvirtina esantys pasirengę priimti šalis dialogui.
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas yra įsitikinęs, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas Budapešte vis dėlto įvyks, bet vėliau.
Kaip praneša „RBC-Ukraina“, V. Orbánas apie tai pareiškė interviu Vengrijos televizijos kanalui ATV.
„Rusijos ir Amerikos viršūnių susitikimas Budapešte yra darbotvarkėje, nors ir vėluoja. Tai, kas vėluoja, vis tiek įvyks. Tik ne tada, kai mes norime, o šiek tiek vėliau“, – mano jis.
V. Orbanas pranešė, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Vakarų „įstrigo“ dėl teritorijų klausimo. Jo teigimu, agresorė šalis tariamai planuoja pirmiausia okupuoti visą Donecko sritį, o po to pereiti prie taikos derybų.
Donecko srityje esantis Pokrovsko miestas krito, o 90–95 proc. jo kontroliuoja Rusija, interviu Vokietijos portalui NTV sakė Austrijos armijos pulkininkas Markusas Reisneris. „Pats miestas krito, 90–95 procentai Pokrovsko yra Rusijos kontrolėje“, – sakė jis.
