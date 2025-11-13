PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Tvirtina, kad Ukraina pasirengusi kovoti dar trejus metus, bet V. Putinas tiek ilgai ištvers

2025 m. lapkričio 13 d. 06:29
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​
Daugiau nuotraukų (35)
Maskva dar kartą pareiškė esanti pasirengusi atnaujinti derybas su Kyjivu Stambule, tačiau Ukrainos pusė, anot Rusijos diplomatų, į šį pasiūlymą kol kas neatsakė. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Rusijos žiniasklaidos pranešimais.
Rusija pareiškė esanti pasirengusi bet kuriuo metu tęsti tiesiogines derybas su Ukraina, jei Kyjivas parodys politinę valią.
Rusijos diplomatas pažymėjo, kad Maskvos pozicija šiuo klausimu lieka nepakitusi – Stambulo platforma lieka atvira, o Turkijos partneriai patvirtina esantys pasirengę priimti šalis dialogui.
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas yra įsitikinęs, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas Budapešte vis dėlto įvyks, bet vėliau.
Kaip praneša „RBC-Ukraina“, V. Orbánas apie tai pareiškė interviu Vengrijos televizijos kanalui ATV.
„Rusijos ir Amerikos viršūnių susitikimas Budapešte yra darbotvarkėje, nors ir vėluoja. Tai, kas vėluoja, vis tiek įvyks. Tik ne tada, kai mes norime, o šiek tiek vėliau“, – mano jis.
V. Orbanas pranešė, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Vakarų „įstrigo“ dėl teritorijų klausimo. Jo teigimu, agresorė šalis tariamai planuoja pirmiausia okupuoti visą Donecko sritį, o po to pereiti prie taikos derybų.
Donecko srityje esantis Pokrovsko miestas krito, o 90–95 proc. jo kontroliuoja Rusija, interviu Vokietijos portalui NTV sakė Austrijos armijos pulkininkas Markusas Reisneris. „Pats miestas krito, 90–95 procentai Pokrovsko yra Rusijos kontrolėje“, – sakė jis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.