Rusai mėgina pakartoti sėkmę – vykstant aršiems mūšiams jau taikosi į kitą miestą

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis antradienį pripažino, kad šalies pajėgų padėtis kai kuriose pietrytinėse Zaporožės srities dalyse „žymiai pablogėjo“.
Pranešama, kad po intensyvių kovų su Rusijos pajėgomis Ukrainos kariai pasitraukė iš penkių kaimų.
Remiantis atvirųjų šaltinių žemėlapio „DeepState“ duomenimis, per pastarąsias keturias dienas Rusijos pajėgos Zaporožės srityje pasistūmėjo maždaug 7 kilometrus į vakarus.
Situaciją pakomentavęs O. Syrskis pažymėjo, kad okupantai naudojasi kiekybe gyvosios jėgos ir technikos atžvilgiu ir užėmė tris gyvenvietes.
„Padėtis smarkiai pablogėjo Oleksandrivkos ir Huliapolės kryptimis“, – teigė O. Syrskis pranešime.
Ukrainos kariuomenė anksčiau pranešė, kad įsakymai pasitraukti iš penkių Zaporožės kaimų buvo duoti dėl intensyvių Rusijos artilerijos smūgių. Jie faktiškai sunaikino visus įtvirtinimus ir slėptuves. Skaičiuojama, kad į gynybines pozicijas okupantai paleido apie 2 tūkst. sviedinių.
Ketvirtadienį pietinės Ukrainos gynybos pajėgų atstovas spaudai Vladyslavas Vološinas patvirtino Rusijos teritorinius laimėjimus, tačiau pridūrė, kad puolimas buvo sustabdytas.
„Iš tiesų, dėl to, kad priešas gana intensyviai apšaudė ir atakavo mūsų pozicijas kai kuriose gyvenvietėse, ypač Novouspenivskėje, Novėje, Okhotnyčėje, Uspenivkoje ir Novomykolaivkoje, mums teko atsitraukti į palankesnes pozicijas.
Priešas didino savo ugnies veiklą. Todėl turėjome užimti naujas pozicijas, tačiau dabar sustabdėme priešą“, – sakė atstovas.
Per pastarąsias 24 valandas Zaporožės srityje buvo užfiksuota apie pusantro dešimčių kovinių susidūrimų. Pranešama, kad rusai bando prasiskverbti giliai į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą.
„Kovinių susidūrimų taip pat vyksta gynybos gilumoje, tačiau mes sustabdėme priešą. Šiuo metu stengiamės blokuoti jo puolimą ir taip pat vykdome sudėtingą ugnies ataką prieš jį. Priešas iš esmės negali šiuo metu suformuoti pastiprinimo grupių šose gyvenvietėse“, – teigė V. Vološinas.
Jis pridūrė, kad rusai šiuo metu rotuoja dalinius, persigrupuoja ir atnaujina nuostolius kai kuriose kovos zonose.
Pasak V. Vološino, nauji Rusijos kariai atvyksta į frontą po mokymų atitinkamuose treniruočių centruose, esančiuose laikinai okupuotose Krymo, Zaporožės ir Chersono srityse.
Pagrinde tai – Rusijos desantininkų daliniai.
Bandys apsupti miestą
Aršios kovos dėl dar trijų kaimų į šiaurės rytus nuo Huliapolės miestelio Zaporožės srityje vis dar tęsiasi.
„DeepState“ duomenimis, trečiadienį Rusijos pajėgos buvo maždaug už 8 kilometrų nuo šiaurinės Huliapolės dalies.
Pasak JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW), situacija Huliapolės kryptimi blogėja.
Tikėtina, kad Rusijos pajėgos praleis nemažai laiko rengdamos sąlygas mėginimui užimti gyvenvietę.
Analitikai pažymi, kad okupantai mėgins izoliuoti ir apsupti Huliapolę iš šiaurės rytų, vadovaudamosi nauju kariniu planu, kurio tikslas – silpninti Ukrainos gynybą, kad būtų galima pažengti į priekį infiltravimosi taktikomis.
Panašią taktiką okupantai naudoja ir Pokrovske – maži daliniai veržiasi į miestą, tuo tarpu Rusijos pajėgos taip pat jį bando apsupti iš vakarų ir šiaurės rytų.
Trys Rusijos kombinuotųjų ginklų armijos (CGA) elementai šiuo metu išsidėstę taip, kad galėtų vykdyti arba remti puolamąsias operacijas prieš Huliapolę.
ISW prognozuoja, kad Ukrainos pajėgos turės gintis nuo Rusijos operatyvinio lygmens atakų ir taktinių stabdymo veiksmų, kad atremtų naują Rusijos karinės kampanijos planą.
Huliapolės populiacija prieš karą siekė apie 12 tūkst. žmonių, tačiau dabar ji sumažėjo iki maždaug 2 tūkst.
V. Zelenskis aplankė karius
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad lanko karius netoli fronto linijos pietinėje Zaporižios srityje, kur Rusija pastaruoju metu daro pažangą.
Ukrainos vadovas socialiniame tinkle „X“ teigė aplankęs „65-osios atskirosios mechanizuotosios brigados vadovavimo postą“ netoli fronto linijos esančiame Orichive ir paskelbė nuotraukas iš susitikimo su kariais.
V. Zelenskis parašė turėjęs garbę aplankyti karius, padėkoti jiems už tarnybą ir įteikti apdovanojimus. Jis teigė išklausęs pranešimą apie operatyvinę padėtį šiame sektoriuje, priešo veiklą ir okupantų nuostolius.
Jis taip pat kalbėjosi su kariškiais apie sprendimus, reikalingus Orichivo sektoriaus gynybai stiprinti – personalo komplektavimą, tam tikrų rūšių ginklus ir įrangą, įskaitant lengvuosius šarvuočius, ir elektroninės kovos sistemas.
Pasak V. Zelenskio, ypatingas dėmesys skirtas nepilotuojamų sistemų ir brigados sėkmingos patirties panaudojant antžemines robotizuotas platformas sužeistiesiems evakuoti plėtrai.
Zaporižios srityje V. Zelenskis taip pat susitiko su 128-osios Užkarpatės atskirosios kalnų puolimo brigados kariais ir įteikė jiems valstybinius apdovanojimus. Be kitų dalykų, aptartas brigadų vykdomas dronų įsigijimas panaudojant savo lėšas, taip pat dronų „Vampyras“ panaudojimas.
Antradienį V. Zelenskis apibūdino padėtį Pokrovske ir Zaporožės srityje kaip „sudėtingą, iš dalies dėl oro sąlygų, kurios palankios puolimams“.
Rimtas karių trūkumas
O. Syrskis teigė, kad Rusijos pajėgos Zaporožės srityje pasinaudojo prastomis oro sąlygomis. Jos puolė esant tirštam rūko sluoksniui ir sugebėjo infiltruotis tarp Ukrainos pozicijų regione.
Tačiau jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos patyrė didelių nuostolių per šiuos išpuolius: „Kiekvienas mūsų žemės metras Rusijai kainuoja šimtus karių gyvybių.“
Kariniai stebėtojai pažymi, kad Ukrainos fronto linijos retėja dėl rimto karių trūkumo ir masinės Rusijos bepiločių skraidyklių persvaros.
Tai lėmė Rusijos pajėgų proveržius keliose fronto linijos vietose per daugiau nei trejus su puse karo metų.
Parengta pagal „unian.net“ ir ISW inf.
UkrainaZaporožės sritismūšiai
