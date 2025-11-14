Kas nutiko per tankų rūką žygiavusiai rusų kolonai: padarė meškos paslaugą

Ukrainos 7-asis desanto šturmo korpusas praneša, kad tankus rūkas paskatino Rusiją suintensyvinti bandymus įvesti vis daugiau pajėgų į Pokrovską ir apsupti Ukrainos pajėgas.
Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Rusijos kariai atvirai važiuoja per rūko apgaubtą kelią civiliniais automobiliais ir motociklais. Interneto vartotojai suskubo pastebėti, kad medžiaga primena „Mad Max“ – apokaliptinių trilerių filmų seriją.
BBC patvirtino, kad šis vaizdo įrašas nufilmuotas pietiniuose miesto pakraščiuose, kelyje Selidovė–Pokrovskas. Teigiama, kad kolona į miestą keliavo sekmadienį.
Kelioms dienoms rūkas smarkiai apsunkino oro žvalgybą, portalui BBC teigė bepiločių orlaivių pilotas iš 68-osios brigados dalinio, turintis šaukinį „Žąsis“.
„Štai kodėl rusai netgi išdrįso surengti atakas su transporto kolonų pagalba – tokių, kurios įprastai būtų iškart sunaikintos Ukrainos dronų“, – teigė jis.
Dronų pilotas dėstė, kad jo dalinys reguliariai aptikdavo ir sunaikindavo mažas Rusijos grupes, bandančias veržtis pėsčiomis arba motociklais.
Jis pridūrė, kad dalyvavo ir atremiant ataką, parodytą minėtame vaizdo įraše.
„Žąsis“ teigė, kad dalis kolonos buvo sunaikinta, tačiau dėl oro sąlygų virš kelio nebuvo dronų žvalgybos, todėl jis negalėjo patvirtinti, ar visa grupė buvo likviduota.
Per tankų rūką žygiavusios rusų kolonos likimą informacija pasirodė ir socialiniuose tinkluose. Apie jį prabilo tiek Rusijos, tiek Ukrainos kariai.
79-oji ir 25-oji oro desantinės brigados socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame – dronų smūgiai į Pokrovską žygiavusiai kolonai. Kitoje medžiagoje matyti, kaip po kelių dienų atrodo minėtas kelias.
Tuo tarpu okupantai pradėjo ieškoti kaltų, kas nufilmavo vaizdo įrašą.
„Telegram“ kanale “RAG&E“, kuris siejamas su Rusijos kariuomene, pasirodė skundai, esą kolona buvo sunaikinta artilerijos smūgių – o medžiagą nufilmavęs asmuo atskleidė tikslią jos lokaciją.
„Visi jau matėt tą „legendinį“ vaizdelį, kaip įžengta į Pokrovską, ar ne? Na, o dabar – prie esmės: dėl to idioto kuris viską nufilmavo ir įkėlė į internetą, šiandien ten – kalnas „dušimtinių“ (200-reiškia „žuvęs“ – red. past.) ir išdeginta technika“ – rašoma minėtame „Telegram“ kanale.
Praėjusią savaitę V. Zelenskis įvertino, kad Pokrovske buvo iki 300 Rusijos karių. Vaizdo įrašas rodo, kad šis skaičius tikriausiai išaugo, o kariuomenė tai patvirtino trečiadienį – pietinės miesto dalys jau yra okupuotos Rusijos.
Pagal „DeepState“ stebėsenos grupės žemėlapius Rusijos pajėgos artėja prie daugumos Pokrovsko rajonų. Kai kurie stebėtojai tvirtina, kad miesto kritimas gali būti neišvengiamas.
Dauguma miesto dalių dabar yra vadinamoje „pilkojoje zonoje“, kurios visiškai nekontroliuoja nei viena pusė, BBC teigė „Žąsis“.
„Mes galime laikyti pozicijas viename pastate, o priešas – kitame. Jie bando mus apeiti iš už nugaros“, – pasakojo jis.
Rusija mėgina apsupti Pokrovską ir kaimyninį Mirnohradą vadinamuoju „katilo“ principu. Net jei „dangtis“ dar neužsidarė, rusai gali nuolat atakuoti visus įvažiavimo ir išvažiavimo kelius, naudodami pirmojo asmens (FPV) dronus.
Tuo tarpu Ukrainos kariai atstūmė Rusijos pajėgas nuo Suvorovės ir Rodynskės rytinėje „katilo“ dalyje, taip padidindami tarpą tarp rusų flangų.
Rusai puola tiekimo maršrutus ne tik iš tolo – dronais ir artilerija, bet ir siųsdami į teritoriją karius, pažymėjo „Žąsis“.
Pasak Ukrainos karo analitiko Kostjantyno Mašoveco, ši taktika, vadinama infiltracija, pasirodė gana veiksminga.
Jis teigia, kad Rusijos pajėgos specialiai taikosi į Ukrainos dronų pilotus, kad šie neturėtų pakankamai išteklių mažų rusų grupių judėjimui aptikti.
Rusijos kariai kartais į Pokrovską infiltruojasi persirengę vietiniais gyventojais arba Ukrainos kariais. Jų pagrindinis tikslas – sukelti chaosą tarp gynėjų, po kurio seka pagrindinių okupantų kariuomenės pajėgų puolimas.
Rusijos pajėgos Pokrovską bando užimti jau daugiau nei metus.
Ukrainos kariuomenė teigia, kad šiuo metu ten gali būti nuo 300 iki 500 Rusijos karių, o prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad padėtis išlieka sunki.
Kremlius taip pat bando spausti kituose fronto ruožuose – Kupjanske šiaurės rytuose ir Zaporižios srityje pietuose.
Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis pranešė, kad padėtis fronto linijoje pietrytinėje Zaporižios srityje „žymiai pablogėjo“ – buvo prarastos trys gyvenvietės.
Jungtinių pajėgų operacijos atstovas Viktoras Tregubovas paneigė Maskvos teiginius, esą jai pavyko apsupti Kupjanską, tačiau pripažino, kad Rusijos kariai yra pietinėje miesto dalyje, o padėtis išlieka sunki.
O. Syrskis pažymėjo, kad aktyviausi mūšiai vyksta būtent prie Pokrovsko.
