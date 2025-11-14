Netoli Suomijos sienos sudužo Rusijos naikintuvas Su-30: abu pilotai – negyvi

Teigiama, kad skrydžio metu orlaivis negabeno amunicijos.
Karelijos gubernatorius Arturas Parfenčikovas savo kanale „Telegram“ paskelbė nuotraukas iš gelbėjimo darbų katastrofos vietoje,
Rusijos „Telegram“ kanalai „Shot“ ir „112“ praneša, kad lėktuvas nukrito miškingoje vietovėje šalia Petrozavodsko, netoli miesto civilinio oro uosto.
„Shot“ pranešė, kad pilotams „nepavyko katapultuotis“, o į avarijos vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos.
Tuo tarpu kanalas „112“ nurodė, kad orlaivis nukrito netrukus po išskridimo, tačiau detali priežastis – dar neatskleista.
Lėktuvas priklausė 159-ajam naikintuvų aviacijos pulkui, įsikūrusiam Besoveco oro uoste, esančiame maždaug 12 km į šiaurės vakarus nuo Petrozavodsko.
Šio pulko naikintuvai dažnai patruliuoja Rusijos pasienyje su Suomija.
Su-30SM yra vienas pagrindinių Rusijos daugiafunkcinių naikintuvų, naudojamų kovai ore, perėmimui ir tiksliems smūgiams.
Rusija naikintuvas nukrito
