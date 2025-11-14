PasaulisKonfliktai ir saugumas

Netoli Suomijos sienos sudužo Rusijos naikintuvas Su-30: abu pilotai – negyvi

2025 m. lapkričio 14 d. 11:45
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Karelijos Respublikoje planinio mokomojo skrydžio metu sudužo naikintuvas Su-30. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad orlaivio įgula žuvo.
Daugiau nuotraukų (1)
Teigiama, kad skrydžio metu orlaivis negabeno amunicijos.
Karelijos gubernatorius Arturas Parfenčikovas savo kanale „Telegram“ paskelbė nuotraukas iš gelbėjimo darbų katastrofos vietoje,
Rusijos „Telegram“ kanalai „Shot“ ir „112“ praneša, kad lėktuvas nukrito miškingoje vietovėje šalia Petrozavodsko, netoli miesto civilinio oro uosto.
„Shot“ pranešė, kad pilotams „nepavyko katapultuotis“, o į avarijos vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos.
Tuo tarpu kanalas „112“ nurodė, kad orlaivis nukrito netrukus po išskridimo, tačiau detali priežastis – dar neatskleista.
Lėktuvas priklausė 159-ajam naikintuvų aviacijos pulkui, įsikūrusiam Besoveco oro uoste, esančiame maždaug 12 km į šiaurės vakarus nuo Petrozavodsko.
Šio pulko naikintuvai dažnai patruliuoja Rusijos pasienyje su Suomija.
Su-30SM yra vienas pagrindinių Rusijos daugiafunkcinių naikintuvų, naudojamų kovai ore, perėmimui ir tiksliems smūgiams.
Rusijanaikintuvasnukrito
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.