Karas Ukrainoje. Riazanėje – sprogimai vienas po kito: pranešama apie gaisrus, dūmų stulpus ir dronus tarp daugiabučių

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pranešė, kad ES Ukrainai skirs beveik 6 mlrd. eurų papildomos finansinės paramos.
Šios lėšos skiriamos kaip paskola, kuri bus grąžinama iš palūkanų, gautų už ES laikomą įšaldytą Rusijos valstybės turtą, taip pat kaip finansavimas iš vadinamosios priemonės Ukrainai, sakė ji Europos Parlamento įstatymų leidėjams.
„Šiandien [Rusijos vadovas Vladimiras] Putinas vis dar tiki, kad gali atsilaikyti ilgiau nei mes. Jis vis dar mano, kad laikui bėgant Rusija gali pasiekti savo tikslų mūšio lauke“, – sakė U. von der Leyen, pridurdama: „Tai akivaizdžiai klaidingas apskaičiavimas“.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. ES ir jos valstybės narės pažadėjo skirti beveik 178 mlrd. eurų paramos – nuo karinės ir finansinės paramos iki pagalbos pabėgėliams, rodo duomenys.
Vien ES priemonei Ukrainai skirta 50 mlrd. eurų, o apie 18,1 mlrd. eurų skiriama G7 valstybių grupės vadovaujamai iniciatyvai. Taip pat naudojamos palūkanos, gautos iš ES laikomo įšaldyto Rusijos valstybės turto.
Tuo tarpu ES planai panaudoti patį įšaldytą Rusijos turtą, kad Ukrainai būtų suteikta papildoma didelio masto finansinė parama, siekianti iki 140 mlrd. eurų, vis dar stringa dėl Belgijos, kur lėšas valdo „Euroclear“, pasipriešinimo.
U. von der Leyen teigė, kad dedamos pastangos išspręsti šį klausimą ir nurodė tris galimybes.
Jei nepavyktų susitarti dėl įšaldyto Rusijos turto (tai būtų priimtiniausias variantas), tada būtų galima pasinaudoti ES biudžeto lėšomis kaip garantija ir pritraukti pinigų kapitalo rinkose arba valstybės narės pačios galėtų pritraukti reikiamą kapitalą (skolintųsi savarankiškai), sakė ji.
„Aišku, mes įvykdysime savo įsipareigojimus ir padengsime Ukrainos finansinius poreikius ateinančiais metais. Dabar diskutuojama apie tai, kaip“, – pažadėjo U. von der Leyen.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių