Lenkijos gynybos ministras: kariuomenė turi jau per 200 haubicų K9

Platformoje „X“ ministras rašė, kad haubicos pasiekė 16-ąją mechanizuotą diviziją ir raketų bei artilerijos mokymo centrą šiaurės Lenkijoje esančioje Torunėje. Jis pridūrė, kad per ateinančias savaites šią įrangą gaus ir kiti kariniai daliniai.
Planuojama, kad Pietų Korėjos bendrovės „Hanwha“ gaminamos haubicos K9 taps viena iš pagrindinių Lenkijos kariuomenės naudojamų artilerijos sistemų. Pirmąkart jos buvo užsakytos 2022 m. tuomečio gynybos ministro Mariuszo Blaszczako, siekusio greitai sustiprinti artilerijos pajėgumus po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą ir Lenkijos įrangos perdavimo Kyjivui.
Pagal 2022 m. susitarimą, Lenkija įsigis 672 haubicas, iš kurių dalis bus adaptuotos pagal lenkiškąją versiją K9PL. Iki šiol pasirašytos dvi vykdomosios sutartys. Pirmojoje, sudarytoje 2022 m. rugpjūtį, numatyta 2022–2026 m. pristatyti 212 Pietų Korėjoje pagamintų vienetų, kurių vertė siekia apie 2,4 mlrd. dolerių. Pagal šią sutartį pristatytos beveik visos haubicos.
2023 m. gruodį pasirašyta antroji sutartis, kurios vertė – maždaug 2,6 mlrd. dolerių, apima 152 papildomas haubicas, iš kurių 146 bus K9PL versijos. Jos bus pristatomos 2025–2027 m.
Tempiama haubica K9A1 turi 155 mm 52 kalibro pabūklą, kuris šaudo toliau nei 40 kilometrų atstumu, priklausomai nuo šaudmenų tipo. Taip pat joje yra įrengtas 12,7 mm kulkosvaidis. Šarvas ją apsaugo nuo mažųjų šaunamųjų ginklų šūvių ir artilerijos šrapnelių. Haubica turi 1 000 AG dyzelinį variklį ir sveria 47 tonas.
Patobulinta haubica K9A1 pasižymi efektyvesniu šaudymu, geresniu informuotumu apie padėtį ir didesniu įgulos komfortu. Lenkijos gaminamose haubicose įrengtos vidaus ryšių sistemomis ir Lenkijos TOPAZ kovos valdymo sistema.
Haubicas K9 taip pat naudoja kelios NATO valstybės narės Europoje, įskaitant Estiją, Suomiją ir Norvegiją.