Karas Ukrainoje. Iš V. Orbano lūpų – grėsmingas perspėjimas Ukrainai ir Europai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pakartojo savo prašymą suteikti daugiau oro gynybos sistemų. Lyderio raginimas pasirodė po to, kai į daugiabučius namus Kyjive penktadienį paleistos Rusijos raketos pražudė septynis žmones.
Rusijos invazija tęsiasi jau beveik ketverius metus žlungant diplomatinėms pastangoms užbaigti karą. Artėjant ketvirtajai karo žiemai vis labiau baiminamasi dėl šalies energetinio saugumo.
Ukraina pranešė, kad šeštadienį Rusijos smūgiai pietiniame regione nusinešė keturių žmonių gyvybes.
„Ukrainai reikia paramos, kad būtų išgelbėtos gyvybės: daugiau oro gynybos sistemų, daugiau apsaugos pajėgumų ir didesnio mūsų partnerių ryžto“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.
V. Zelenskis paskelbė apie naujus susitarimus su partneriais, ypač dėl dujų tiekimo Ukrainai, siekiant kompensuoti Ukrainos gamybos nuostolius dėl Rusijos smūgių. „Ukrinform“ duomenimis, tai buvo nurodyta prezidento kreipimesi, paskelbtame „Facebook“ tinkle.
„Negaištame nė vienos dienos dėl Ukrainos ir šiandien jau parengėme susitarimą su Graikija dėl dujų Ukrainai. Tai bus dar vienas dujų tiekimo šaltinis, siekiant kuo labiau užsitikrinti dujų importo maršrutus žiemai. Jau turime susitarimus dėl importo finansavimo ir padengsime beveik 2 mlrd. eurų poreikį dujų importui, kad kompensuotume Ukrainos gamybos nuostolius dėl Rusijos smūgių“, – sakė V.Zelenskis.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as paaiškino, kodėl prezidentas Donaldas Trumpas veda dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Taigi, interviu „Fox News“ kanalui jis pareiškė, kad D. Trumpas vykdo „agresyvią diplomatiją“, kuri yra būtina taikai pasiekti.
„Jums nebūtina sutikti su Vladimiro Putino sprendimu įsiveržti į Ukrainą, bet jei norite pasiekti taiką, turite būti stiprūs. Taip pat turite kalbėtis su žmonėmis. Turite vykdyti agresyvią, aktyvią diplomatiją“, – sakė jis.
