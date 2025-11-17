Neraminantis Vokietijos perspėjimas: Europa galėjo turėti paskutinę taikos vasarą

Vokietijos gynybos ministras pažymėjo, kad karybos ekspertai ir žvalgybos tarnybos jau seniai manė, esą Rusija gali būti pajėgi surengti ataką prieš NATO narę „nuo 2029-ųjų“.
Tačiau, pasak B. Pistoriuso, naujesni vertinimai rodo 2028-uosius, o „kai kurie karo istorikai netgi mano, kad jau turėjome paskutinę taikos vasarą“.
Jis pabrėžė, kad Rusija sparčiai atkūrė savo pajėgas, nepaisant vykstančio karo prieš Ukrainą, o Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas neslepia savo „imperialistinių fantazijų“, kuriose Europos laisvės „neturi reikšmės“.
B. Pistoriusas pareiškė, kad NATO išlieka visiškai pajėgi apsiginti konvencinėmis, bet, žinoma, ir branduolinėmis priemonėmis.
Tačiau ministras perspėjo, kad aljansas privalo spartinti pasirengimą. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ pažymi, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos gerėja, tačiau vis dar turi spragų po dešimtmečių nepakankamų investicijų.
Vokietijos gynybos ministras teigė, kad Europa turi tapti greitesnė viskame – nuo pirkimų iki karių skaičiaus atkūrimo –, ir kad grėsmių aplinka dramatiškai pasikeitė nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
„Dabar akivaizdu – Maskvoje yra pagrindinis priešininkas, veikiantis visišku žiaurumu ir imperializmu“, – sakė jis.
B. Pistoriusas atmetė spekuliacijas apie tiesioginį pavojų, tačiau pabrėžė, kad Vokietija turi traktuoti artėjančius metus kaip lemiamus – stiprinti atgrasymą, plėsti rezervą, gerinti infrastruktūrą ir ruoštis galimybei, kad Rusija vėl galėtų išbandyti NATO ryžtą.
Anksčiau buvo pranešta, kad Vokietijos valdančiosios koalicijos partneriai paskelbė kompromisą dėl naujų karo tarnybos taisyklių.
Tai svarbus žingsnis platesnėse šalies pastangose atkurti savo ginkluotąsias pajėgas po dešimtmečius trukusio mažinimo, skelbia „Reuters“.
Pagal susitarimą, kurį pasiekė kanclerio Friedricho Merzo konservatoriai ir centro kairės socialdemokratai, įvedamas hibridinis modelis, pagrįstas savanoriška tarnyba su galimybe prireikus taikyti privalomą šaukimą.
VokietijaBorisas Pistoriusastaika
Rodyti daugiau žymių