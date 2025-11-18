Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį, per V. Zelenskio vizitą Paryžiuje, pasirašė ketinimų protokolą, numatantį būsimus ginklų tiekimus.
„Paryžius jokiu būdu neprisideda prie taikos, o veikiau kursto militaristines ir karą palaikančias nuotaikas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Prancūzija tiekia Kyjivui naikintuvus „Mirage“, bet iki šiol nebuvo jokių kalbų apie tai, kad Ukraina įsigytų „Rafale“ – labiausiai vertinamus Prancūzijos kovinės aviacijos naikintuvus.
Per visą karą Rusija kritikuoja NATO šalis už ginklų tiekimą Ukrainai ir teigia, jog tai neturi jokios įtakos mūšio lauke.
„Kad ir kokie lėktuvai būtų parduoti Kyjivo režimui, tai nepakeis padėties fronto linijose ir negali pakeisti dinamikos“, – antradienį sakė D. Peskovas.
