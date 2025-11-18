Šiaurės Korėja: Seulo ir JAV povandeninių laivų sutartis sukels „branduolinio domino“ efektą

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo sudarytas ilgai lauktas saugumo ir prekybos susitarimas su Jungtinėmis Valstijomis, kuriame numatyti planai tęsti atominių laivų kūrimą.
Seulas pareiškė, kad užsitikrino „paramą plečiant mūsų įgaliojimus urano sodrinimo ir panaudoto kuro perdirbimo srityje“.
Savo pirmuosiuose komentaruose, išsakytuose reaguojant į tokį susitarimą, branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja pareiškė, kad povandeninių laivų programa yra „pavojingas bandymas užsiimti konfrontacija“.
Šis susitarimas yra „rimtas įvykis, kuris destabilizuoja karinę saugumo padėtį Azijos ir Ramiojo vandenyno regione už Korėjos pusiasalio ribų ir visame pasaulyje sukelia tokią padėtį, kurioje neįmanomą užtikrinti branduolinės kontrolės“, – teigiama oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA) antradienį paskelbtame komentare.
Pchenjanas pridūrė, kad Pietų Korėjos turimi branduoliniai povandeniniai laivai „regione neabejotinai sukels „branduolinį domino efektą“ ir išprovokuos intensyvias ginklavimosi varžybas“.
Jis taip pat pareiškė, kad, atsižvelgdama į abiejų šalių „siekį užsiimti konfrontaciją“, „Šiaurės Korėja imsis labiau pagrįstų ir realistiškų atsakomųjų priemonių“.
Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida spalio mėnesį pranešė, kad buvo atliktas devintas ir paskutinis balistinio variklio bandymas, o tai reiškia, kad per artimiausius mėnesius gali būti atliktas ir pilnas naujos tarpžemyninės balistinės raketos paleidimas.