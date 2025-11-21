Ukrainos taikos plane – keistos detalės: spėja, kad originalas parašytas rusiškai

Keliose dokumento vietose frazės natūraliau skamba rusų kalba, tačiau leidinys pažymi, kad jos angliškai atrodo gan keistai.
Pavyzdžiui, trečiajame plano punkte rašoma: „Tikimasi (Is expected – angl.), kad Rusija netrukdys kaimyninėms šalims, o NATO daugiau nesiplės.“
Frazė is expected anglų kalboje yra neįprasta ir primena rusų kalbos stilių, teigia „The Guardian“.
Tekste taip pat randami kiti rusų kalbos išraiškų pavyzdžiai, pavyzdžiui, „ambiguities“ (dviprasmybės – liet.) ir „to enshrine“ (įtvirtinti – liet.).
Pranešama, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino įgaliotinis Kirilas Dmitrievas šį taikos planą parašė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju atstovu Steve'u Witkoffu.
Jie dėl teksto susitarė per susitikimą Majamyje.
„The Guardian“ pažymi, kad taikos plane taip pat yra punktas apie „nacizmą“, kuris taip pat yra būdingas Rusijos naratyvui.
Ukraina ketvirtadienį pareiškė gavusi JAV „plano projektą“, kuriame pateikiami pasiūlymai, kaip užbaigti karą su Rusija, ir kad ji yra pasirengusi bendradarbiauti su Vašingtonu dėl šio plano turinio.
JAV prezidento D. Trumpo paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių.
Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.