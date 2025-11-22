Iš Švedijos kariuomenės vado – šaltas verdiktas dėl Rusijos

„Esu tikras ir įsitikinęs, jog jie būtų pasirengę išmėginti NATO 5–ąjį straipsnį bet kuriuo metu“, – akcentavo M. Claessonas. Jis priminė V. Putino karines kampanijas nuo Čečėnijos iki Gruzijos ir Krymo.
Pastaraisiais mėnesiais fiksuota precedento neturinti hibridinių atakų banga. Tai apima oro erdvės pažeidimus, GPS trukdžius virš Baltijos jūros ir įtartinus dronus virš karinių objektų bei oro uostų.
Šią savaitę Lenkija informavo apie rusų agentų organizuotą sprogimą geležinkelyje, jungiančiame ją su Ukraina.
„Mažomis priemonėmis kuriami didžiuliai efektai“, – apibendrino M. Claessonas.
Trečiadienį ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas perspėjo, kad hibridinės atakos kelia „ypač didelį pavojų“ kritinei infrastruktūrai. Atsakydama NATO perkelia naikintuvus ir priešlėktuvines sistemas į Aljanso priešakines valstybes.
Italijos gynybos ministras Guidas Crosettas priekaištavo, kad Vakarai daro per mažai prieš galimai „katastrofiškas“ hibridines atakas. Jo vertinimu, būtina spartinti atgrasymą ir atsparumą.
M. Claessonas akcentavo, kad Maskva nesiliaus bandžiusi Aljanso vienybę net ir pasiekus ugnies nutraukimą Ukrainoje. „Kolektyviniai Vakarai su Rusija yra sisteminiame konflikte, kalbame apie ištisą kartą“, – pabrėžė jis.
Ketvirtadienį aukšto rango Prancūzijos generolas sulaukė neigiamos reakcijos iš viso politinio spektro atstovų, kai perspėjo, kad dėl Rusijos keliamos grėsmės šalis turi būti pasirengusi „prarasti savo vaikus“.
Gynybos štabo viršininkas generolas Fabienas Mandonas antradienį sakydamas kalbą vietos merams pareiškė, kad Prancūzija turi ekonominę ir demografinę galią nugalėti Maskvą, tačiau jos visuomenei trūksta „dvasios“ pasipriešinti šiai grėsmei.
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas šią savaitę perspėjo, kad Rusija teoriškai gali smogti NATO narei jau 2028 m. M. Claessonas pripažino, jog toks pareiškimas įdomios, bet jos nukreipia dėmesį nuo dabartinės bėdos – Aljanso vienybės skaldymo.
„Poliarizuota politika daugelyje Europos šalių – tai saldainių krautuvėlė hibridiniam kovotojui“, – įvardijo M. Claessonas. Jo žodžiais, „tai V. Putino šlapias sapnas“, nes neaiškumas visada išnaudojamas.
Generolas ragino stovėti tvirtai prieš Maskvą. „Vienintelė suprantama kalba – jėga. Nuolatinis atsitraukimas tik skatina“, – pabrėžė M. Claessonas.