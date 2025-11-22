Rusija žaidžia su ugnimi: smogė pasienio su Rumunija punktui

Odesos muitinės pranešime teigiama, kad naktį į šeštadienį Rusijos smogiamieji dronai apgadino Orlivkos komplekso infrastruktūrą.
„Tarptautinis Orlivkos kontrolės punktas laikinai stabdo veiklą. Šiuo metu imamasi visų būtinų priemonių padariniams pašalinti. Prašome, kertant sieną, naudotis kitais netoliese esančiais kontrolės punktais“, – nurodė muitinė.
Odesos karinės administracijos vadovo Oleho Kiperio teigimu, okupantai masiškai atakavo pietinę regiono dalį.
Nepaisant aktyvaus oro gynybos darbo, buvo užfiksuota žala civiliams objektams. Apgadinti administracinių pastatų fasadai, stogai ir langai. Be to, stovėjimo aikštelėje buvo apgadinti 11 vilkikų.
Pirminiais duomenimis, du žmonės buvo sužeisti – jie buvo 62 ir 56 metų vyrai. Portalas „unian.net“ skelbia, kad nukentėjo Ukrainos piliečiai, vienas jų – vilkiko vairuotojas.
Kaip praneša Odesos regiono prokuratūros spaudos tarnyba, taip pat buvo sunaikinta viešojo maitinimo įstaiga.
Vadovaujant Odesos regiono prokuratūrai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Rusijos karo nusikaltimų.