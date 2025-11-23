PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Normaliame pasaulyje jis nebūtų išvydęs dienos šviesos: dėl JAV taikos plano – griežtas „The Economist“ įspėjimas Europai

2025 m. lapkričio 23 d. 08:16
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​
Daugiau nuotraukų (42)
Taikos planas, skirtas karui Ukrainoje užbaigti, turi išsaugoti Ukrainos suverenitetą, penktadienį pareiškė JAV viceprezidentas JD Vance‘as.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas davė laiko iki ketvirtadienio atsakyti į jo naujausią taikos planą Ukrainai – šis nemaloniai nustebino Europos šalis, kurios suskubo reaguoti į Vašingtono pasiūlymus.
Pagal JAV planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą ir atsisakymą tapti NATO nare.
Socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ JD Vance‘as parašė, kad bet koks planas turi „sustabdyti žudynes, išsaugant Ukrainos suverenitetą“, ir būti priimtinas tiek Rusijai, tiek Ukrainai.
Jis taip pat turi maksimaliai padidinti tikimybę, kad karas nebus atnaujintas, rašė jis.
„Bet kokia kritika dėl taikos plano, kurį rengia administracija, rodo, kad arba planas yra klaidingai suprantamas, arba klaidingai pateikiami kai kurie svarbūs realybės momentai“, – pridūrė viceprezidentas.
„Yra iliuzija, kad jei tik duosime daugiau pinigų, daugiau ginklų ar daugiau sankcijų, pergalė bus ranka pasiekiama. Taikos nepasieks nesėkmingi diplomatai ar politikai, gyvenantys iliuzijų pasaulyje. Tai gali padaryti protingi žmonės, gyvenantys realiame pasaulyje“, – teigė jis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.