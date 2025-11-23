Karas Ukrainoje. Normaliame pasaulyje jis nebūtų išvydęs dienos šviesos: dėl JAV taikos plano – griežtas „The Economist“ įspėjimas Europai

Taikos planas, skirtas karui Ukrainoje užbaigti, turi išsaugoti Ukrainos suverenitetą, penktadienį pareiškė JAV viceprezidentas JD Vance‘as.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas davė laiko iki ketvirtadienio atsakyti į jo naujausią taikos planą Ukrainai – šis nemaloniai nustebino Europos šalis, kurios suskubo reaguoti į Vašingtono pasiūlymus.
Pagal JAV planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą ir atsisakymą tapti NATO nare.
Socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ JD Vance‘as parašė, kad bet koks planas turi „sustabdyti žudynes, išsaugant Ukrainos suverenitetą“, ir būti priimtinas tiek Rusijai, tiek Ukrainai.
Jis taip pat turi maksimaliai padidinti tikimybę, kad karas nebus atnaujintas, rašė jis.
„Bet kokia kritika dėl taikos plano, kurį rengia administracija, rodo, kad arba planas yra klaidingai suprantamas, arba klaidingai pateikiami kai kurie svarbūs realybės momentai“, – pridūrė viceprezidentas.
„Yra iliuzija, kad jei tik duosime daugiau pinigų, daugiau ginklų ar daugiau sankcijų, pergalė bus ranka pasiekiama. Taikos nepasieks nesėkmingi diplomatai ar politikai, gyvenantys iliuzijų pasaulyje. Tai gali padaryti protingi žmonės, gyvenantys realiame pasaulyje“, – teigė jis.
