Karas Ukrainoje. JAV ir Ukraina atnaujino taikos planą

2025 m. lapkričio 24 d. 06:16
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​
Sekmadienį Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas parašė ilgą komentarą apie situaciją Ukrainoje ir užsipuolė prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
D. Trumpas teigė, kad Ukrainos valdžia neišreiškė jokio dėkingumo už pastangas užbaigti karą.
„UKRAINOS „VALDŽIA“ PARODĖ NULĮ DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS, O EUROPA IR TOLIAU PERKĄ NAFTĄ IŠ RUSIJOS“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ didžiosiomis raidėmis rašė JAV prezidentas.
Įraše, kuris buvo paskelbtas socialiniame tinkle „Truth Social“, D. Trumpas dėl karo pradžios ir vėl užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną ir V. Zelenskį.
Tuo tarpu V. Zelenskis sekmadienį pareiškė esąs asmeniškai dėkingas D. Trumpui, atsakydamas į JAV lyderio piktą Kyjivo kaltinimą socialiniuose tinkluose „visišku nedėkingumu.“
„Ukraina yra dėkinga Jungtinėms Valstijoms, kiekvienai amerikiečio širdžiai ir asmeniškai prezidentui Trumpui už pagalbą, kuri – pradedant „Javelin“ prieštankine raketų sistema – gelbsti ukrainiečių gyvybes“, – rašė V. Zelenskis platformoje X.
