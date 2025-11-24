Netikėtas pasiūlymas: į JAV taikos planą siūloma įtraukti Baltarusiją

Baltarusijos demokratinių jėgų forumas džiaugiasi JAV prezidento Donaldo Trumpo lyderyste siekiant ilgalaikės taikos Ukrainoje ir pritaria, kad greitas karo užbaigimas yra svarbiausias prioritetas. Tačiau, anot organizacijos, siekiant ilgalaikio, įgyvendinamo ir „strategiškai subalansuoto“ taikos susitarimo, reikia atsižvelgti į visas valstybes, kurios tiesiogiai dalyvauja kare.
Organizacija primena, kad Baltarusija prisidėjo prie 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą ir tebėra kritiškai svarbi Rusijos kariuomenės dislokavimui. Teigiama, kad Baltarusijos neįtraukus į taikos susitarimą liktų „struktūrinė spraga“, kuri keltų grėsmę Ukrainos saugumui, NATO rytų flangui ir ilgalaikiam stabilumui.
Todėl Baltarusijos demokratinių jėgų forumas siūlo taikos susitarime nustatyti tam tikras sąlygas ir Baltarusijai.
Kodėl siūloma įtraukti Baltarusiją?
Primenama, kad Baltarusija kare dalyvavo savanoriškai suteikdama Rusijai savo teritoriją, aerodromus ir logistiškai palaikydama Kyjivo puolimą. Iš Baltarusijos teritorijos buvo leidžiamos raketos, iš jos karinių bazių kilo naikintuvai ir ji veikė kaip operacijų bazė užnugaryje.
Be to, nors Rusijos įsiveržimo išvakarėse Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenko viešai žadėjo, kad Ukraina nebus puolama iš Baltarusijos, tačiau po kelių dienų įvyko priešingai.
Organizacija teigia, kad ilgalaikė taika neįmanoma, jeigu nebus užtikrintas Ukrainos saugumas iš šiaurinio flango. Tol, kol Rusijos pajėgos, raketos ir taktiniai branduoliniai ginklai yra Baltarusijoje, Ukraina bus pažeidžiama iš šiaurės.
Siūloma, kad taikos susitarimas įtvirtintų ne tik Ukrainos, bet ir Baltarusijos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.
Šis principas buvo nustatytas 1994 m. Budapešto memorandume ir siūloma, kad jis būtų dar kartą pakartotas atkuriant saugumo garantijas.
Siūloma nuostata, kad iš Baltarusijos nebūtų vykdoma agresija
Taip pat siūloma įtraukti nuostatą, kad Baltarusija neleistų savo teritorijos, oro erdvės ar infrastruktūros naudoti vykdant hibridinius ar kitus puolimo veiksmus prieš Ukrainą ar kaimynines NATO valstybes. Tam reikėtų išvesti visas užsienio šalių pajėgas iš Baltarusijos ir ateityje nustatyti griežtus apribojimus užsienio valstybių karinei veiklai Baltarusijoje.
Teigiama, kad bet koks užsienio karinio kontingento dislokavimas turi atitikti tarptautinius įsipareigojimus ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Vienos dokumento nuostatus.
Baltarusijos demokratinių jėgų forumas taip pat siūlo, kad Baltarusija grįžtų prie nuolatinio nebranduolinio statuso.
Tokį statusą turėtų užtikrinti tarptautinės inspekcijos, atitinkančios Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties įsipareigojimus.
Taip pat siūloma, kad visos politiškai motyvuotos bylos būtų nutrauktos per 30 dienų, visi politiniai kaliniai būtų paleisti, o Baltarusijos piliečiai galėtų saugiai grįžti į savo šalį.
Nurodoma, kad tai būtina siekiant „nacionalinio susitaikymo ir politinio normalizavimo“. Tuo metu sankcijų sušvelninimas priklausytų nuo represijų užbaigimo, hibridinių veiksmų sustabdymo ir laisvų bei sąžiningų rinkimų surengimo.
Raginama per 250 dienų Baltarusijoje surengti parlamento ir prezidento rinkimus, kurie visiškai atitiktų ESBO standartus. Remiantis dialogu tarp valdžios ir demokratinių atstovų, turėtų būti vykdomos konstitucinės reformos.
Baltarusijos demokratinių jėgų forumas yra viešoji platforma, skirta aptarti idėjas ir pasiūlymus dėl įvairių valstybės socialinio, ekonominio ir politinio vystymosi klausimų.
JAV prezidento administracijos pasiūlytą taikos planą savaitgalį Ženevoje aptarė delegacijos iš Amerikos, Europos ir Kanados.
