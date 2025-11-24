Ukraina įvardijo sąlygą, kurios labiausiai bijo Kremlius: be jos derybos neįvyks

Kremlius nuolat priešinasi šiai sąlygai, tačiau Ukrainos delegacija pabrėžė amerikiečiams, kad sunku derėtis, kai į ukrainiečius kasdien leidžiamos raketos ir dronai.
Ukrainos delegacija susitikime su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovais akcentavo, jog derybas vesti sudėtinga, kai kiekvieną naktį Rusija paleidžia šimtus dronų ir žudo civilius gyventojus.
„Tiek 28 punktų plane, kurį matė visas pasaulis, tiek darbinėje projekto versijoje, kurios niekas nematė – ugnies nutraukimas yra numatytas.
Dokumente, kuris iš pradžių buvo platinamas, tai buvo 28-asis punktas: jame nurodyta, kad vos tik šalys sutaria dėl šios taikos sistemos, prasideda ugnies nutraukimas“, – sakė Bevzas.
Jis taip pat paaiškino, kokius patikslinimus dėl šio punkto Ukrainos pusė pristatė Ženevoje.
„Mums ugnies nutraukimas visada buvo pirmoji, sakyčiau, net „nulinė sąlyga“, norint pradėti taikos procesą. Nes derėtis labai sunku, kai šimtai Šahedų kasnakt skraido ir žudo žmones... Todėl mes prašėme: nutraukime ugnį ir pradėkime derybas.
Rusai tam nepritarė. Todėl Ženevos derybose aiškinome Amerikos pusei, kad mums svarbu įtvirtinti ne tik tai, kad ugnies nutraukimas prasideda po susitarimo dėl rėmų, bet ir tai, kad jis būtų visiškas, besąlyginis, žemėje, jūroje ir ore, apimantis visus karo veiksmų aspektus, kad iš tikrųjų būtų veiksmingas“, – pabrėžė Bevzas.
Parengta pagal UNIAN inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras ZelenskisVladimiras Putinas
