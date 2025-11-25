Įtakingas respublikonas atskleidė K. Kellogo vaidmenį derybose: parengė atskirą dokumentą

M. McCaulas ABC laidoje „This Week“ pripažino nesantis tikras, ar kuri nors pusė apskritai sutiks su šiuo pasiūlymu, tačiau pabrėžė, jog Vašingtonas privalo išvengti 1994 m. Budapešto scenarijaus.
Politikas prisiminė, kad Budapešte Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo mainais į pažadus, kurie realiai nieko negarantuodavo.
„1994 m. Budapešte Ukraina atidavė visus savo branduolinius ginklus, – priminė M. McCaulas. – Mainais už ką? Už nieką. Ir tada Rusija įsiveržė.“
Anot jo, tuomet nebuvo tikro saugumo susitarimo, tik žodinės tuometinio JAV prezidento Billo Clintono „garantijos“.
„Tokio scenarijaus kartojimas nepriimtinas, tai negali nutikti dar kartą“, – perspėjo M. McCaulas.
Jis akcentavo, kad dabar Baltieji rūmai privalo užtikrinti, jog bet kokiame susitarime su Rusija būtų aiškiai ir teisiškai įtvirtintos Ukrainos saugumo garantijos, o ne vien abstraktūs pažadai. Politikas pabrėžė, kad kitaip naujas susitarimas rizikuotų tapti antru Budapeštu.
Spragos D. Trumpo plane
M. McCaulas atkreipė dėmesį, kad JAV pasiūlymas, kurį rengė specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, kol kas nepateikia aiškių sąlygų, kokias saugumo garantijas Ukraina gautų už pasirašytą taikos planą. Dalis kritikų šį projektą jau vertina kaip pernelyg palankų Rusijai.
Kongresmenas aiškino, kad atskiras saugumo susitarimas buvo rengiamas už pagrindinio susitarimo su Rusija ribų. Būtent čia, anot M. McCaulo, įsitraukė buvęs generolas Keithas Kelloggas, kuris parengė atskirą saugumo dokumentą.
„Saugumo susitarimas šiame atvejyje buvo derinamas ne S. Witkoffo susitarimo su Rusija viduje, o atskirai, – detalizavo M. McCaulas. – Čia ir įsijungė Keithas Kelloggas, rengdamas susitarimą, kurio tikiuosi esant daug tvirtesnį, artimą 5 straipsnio tipo garantijoms.“
Politikas lygino siekiamas garantijas su NATO 5 straipsniu, kuriame įtvirtinta, kad ataka prieš vieną narę laikoma išpuoliu prieš visas Aljanso šalis. Jo nuomone, panašaus lygio įsipareigojimai Ukrainai yra būtina bet kokio taikos plano sąlyga.
M. McCaulas pabrėžė, kad be tokio tvirto dokumento jis nerekomenduotų Kyjivui pasirašyti D. Trumpo plano.
„Be to aš Ukrainai nepatarčiau pasirašyti, – įspėjo kongresmenas. – Jie negali priimti Budapešto tipo susitarimo ir vėl leisti Rusijai įsiveržti.“
Pasak jo, bet kokia taikos schema, kuri neapsaugo Ukrainos nuo naujos agresijos, būtų tik trumpalaikė pauzė, o ne tikras karo pabaigimas. Todėl saugumo garantijos turi būti ne miglotos „užtikrinimo frazės“, o konkrečios ir teisiškai privalomos nuostatos.
Kaip praneša „The Associated Press“, 28 punktų plane yra įrašas, kuriame teigiama, kad „Ukraina gaus patikimas saugumo garantijas“. Kol kas nėra aišku, kokia konkrečia forma ir kokių valstybių įsipareigojimų pagrindu šios garantijos būtų suteiktos.
Volodymyras ZelenskisUkrainaDerybos Ukraina Rusija
