Karas Ukrainoje. Praėjusią naktį – didžiulė Rusijos ataka: Kyjive aidėjo sprogimai ir sirenos

28 punktų JAV „taikos planas“ buvo sukurtas specialiojo JAV prezidento pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Rusijos derybininko Kirillo Dmitrijevo. Planas nukaltas buvo per jų susitikimą spalį Majamyje.
Pasak „Bloomberg“, D. Trumpas apie tokį planą sužinojo tik paskutinę minutę. Prestižinis „Bloomberg“ citavo su situacija gerai susipažinusius asmenis.
Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje vykusios derybos dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje buvo „svarbus žingsnis į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai užtikrins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.
Po kelių minučių Vašingtonas paskelbė bendrą JAV ir Ukrainos pareiškimą, kuriame teigiama: „Diskusijų rezultatas – šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą.“
Ženevoje per JAV, Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos diplomatų susitikimą buvo kalbama ne tik apie taikos planą, bet ir kilusį skandalą.
„Axios“ paskelbė, kad JAV apkaltino Ukrainą, kad ši nutekino „negatyvias detales“ apie Donaldo Trumpo administracijos parengtą taikos planą Amerikos žiniasklaidai.
Po „Axios“ plano paskelbimo antradienį derybos smarkiai paspartėjo. D.Trumpas tikisi iki Padėkos dienos pasiekti preliminarų susitarimą su Kyjivu.
